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تجديد حبس متهمين استوليا على 7 مليون جنيه و32 ألف دولار من حساب مواطن

الخميس، 13 فبراير 2020 12:07 ص
تجديد حبس متهمين استوليا على 7 مليون جنيه و32 ألف دولار من حساب مواطن حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين بالاستيلاء على أرصدة مالية من حساب أحد العملاء البنكي بفرع أحد البنوك بمنطقة المهندسين، 15 يوماً احتياطيًا، بعدما تبين سحب الأرصدة المالية من حسابه، وأن الشهادات الادخارية الخاصة به المودعة بالبنك تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك، وهو ما أدى إلى تعرض العميل إلى خسائر مادية جسيمة بلغت إجماليها (سبعة ملايين جنيه وإثنين وثلاثون ألف دولار أمريكي، وعشرة آلف يورو ).

وكشفت التحريات الأمنية عن عدم غياب الأرصدة المالية بحساب العميل البنكي بفرع أحد البنوك بمنطقة المهندسين، وتم سحب الأرصدة المالية من حسابه، وأن الشهادات الادخارية الخاصة به المودعة بالبنك تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك، وهو ما أدى إلى تعرضه إلى خسائر مادية جسيمة بلغت إجماليها (سبعة ملايين جنيه وإثنين وثلاثون ألف دولار أمريكي، وعشرة آلف يورو، وأن الشهادات الادخارية التي تم تسليمها للشاكي مزورة كلياً، وبها بصمات أختام مُصطنعة باستخدام طابعة "حاسب آلي" تعمل بنظام الليزر الملون، وأن الثلاث شهادات الادخارية الأخرى، إحداها بالدولار الأمريكي صادرة من البنك، وتم صرف قيمتهم من البنك بدون علم الشاكي، وسحب باقي المبالغ المالية بموجب إيصالات سحب باسم الشاكي، وإيصالات أخرى باسم "زوجته" بموجب توكيل مصرفي "مزور" منسوب للشاكي، للتعامل على كافة حساباته البنكية بالبنك.

وأضافت التحريات أن مصرفي بالخزينة المركزية بالبنك، و "والدته" ربة منزل "طليقة الشاكي"، استغل الأول طبيعة عمله كمصرفي بالبنك، وكذا درجة القرابة بالشاكي كونه "زوج والدته"- المتهمة الثانية - والتي انفصل عنها منذ فتره، وقام بالاتفاق مع المذكورة على تزوير توكيل مصرفي باسم الشاكي عقب قيامه بتقليد توقيع وتوكيل الثانية في القيام بكافة العمليات المصرفية على حساب الشاكي، من سحب وإيداع وشراء شهادات وأوعية ادخارية وكسرها دون علم الشاكي، كما قام المذكور بتزوير توقيعات الشاكي على إيصالات السحب، وإمعاناً في إيهام الشاكي قام بتسليمه عدد (6) شهادات ادخارية "تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك"، وذلك بقصد الاستيلاء على أموال الشاكي بالاشتراك مع والدته "المتهمة الثانية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف المذكور بالاستيلاء على تلك الأموال في الفترة ما بين (2015/ 2019) وإنفاقها في شراء السيارات الحديثة، وبيعها عقب ذلك، بالإضافة إلى تجهيز وتأثيث شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

 


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