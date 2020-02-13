سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة للنصب على رجل أعمال بالبساتين

الخميس، 13 فبراير 2020 12:59 م
تجديد حبس تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة للنصب على رجل أعمال بالبساتين كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس  تشكيل عصابى تتزعمه سيدة، 15 يوما على ذمة التحقيق، انتحلوا صفة رجال الشرطة، واستولوا على مليون جنيه من رجل أعمال.   

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة البساتين، يفيد بأن المدير التنفيذى لشركة استثمار سياحى، تعرف شقيقه مالك الشركة محل عمله "رجل أعمال بدولة عربية" على إحدى السيدات "تحمل جنسية دولة عربية أخرى" أثناء تواجدهما بالدولة المقيم بها شقيق المُبلغ، وعقب عودتها للبلاد تواصلت مع شقيقه تليفونياً، وقامت بإيهامه بقدرتها على استبدال العملة المصرية لعملة الدولار الأمريكي داخل البلاد بسعر أقل من السوق المصرفى، واتفاقه معها على قيام المُبلغ بالتقابل مع أحد الوسطاء بدائرة القسم، لتحويل مبلغ مليون جنيه مصرى لعملة الدولار الأمريكى، وفور وصول المُبلغ للمكان المتفق عليه وتقابله مع الوسيط فوجئ بحضور 3 أشخاص مُستقلين إحدى السيارات "ميكروباص" وقاموا باصطحابه والوسيط داخل السيارة، مُدعين أنهم رجال شرطة وقاموا بإطلاق سراحه بدائرة القسم عقب استيلائهم منه على المبلغ المالى المشار إليه، ولاذوا بالفرار..

 

تم إجراء التحريات، من خلال فحص كاميرات المراقبة بأماكن تردد الوسيط تحديد السيارة قيادته، وتبين أنها مقيدة بإسم أحد الأشخاص (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه فى قضية "تبديد"، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بالاشتراك مع آخر "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه.

 

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا الأخير وبحوزتهم (مبلغ مالى 150 ألف جنيه من متحصلات الواقعة.

 

بمواجهتهم، اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من "السيدة التى تحمل جنسية دولة عربية" وأقروا بأن السيارة المستخدمة بحوزة المتهم الهارب، وأضاف أحد العاطلَين بقيامه بتسليم مبلغ مالى 500 ألف جنيه من متحصلات الواقعة لأحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى على سبيل الأمانة "جارى العمل على ضبطه، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيدة وبحوزتها (مبلغ مالى 300 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة، وأيدت أقوال المتهمين..

 

وفى وقتٍ لاحق حضر لديوان القسم أحد الأشخاص، وقام بتسليم مبلغ مالى 400 ألف جنيه من متحصلات واقعة السرقة، وقرر بقيام أحد العاطلَين بإعطاء المبلغ المالى لوالده على سبيل الأمانة، ونفى علم والد المتهم بأن المبلغ من متحصلات واقعة سرقة..

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العمل على تحديد وضبط المتهم الهارب، وباقى المبلغ المالى المستولى عليه..

 

 

 

 

 

 


مباحث القاهرة

جريمة نصب

انتحال صفة شرطة

البساتين

اخبار الحوادث اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة