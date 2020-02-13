تايوان تدرس إجراءات الرد على الفلبين حال عدم رفع الحظر على دخول مواطنيها

قالت وزارة الخارجية التايوانية اليوم الخميس، إن البلاد تدرس إجراءات الرد إذا لم ترفع الفلبين حظرا فرضته على دخول التايوانيين بسبب مخاوف من فيروس كورونا. ويوجد أكثر من 115 ألف فلبيني يعملون في المصانع والمنازل في تايوان. وقالت الفلبين هذا الأسبوع إنها أدرجت تايوان ضمن حظر يشمل القادمين من الصين.

وتتمتع تايوان بالحكم الذاتي لكن الصين تعتبرها جزءا من أراضيها. وتضع منظمة الصحة العالمية حالات الفيروس المكتشفة في تايوان في الفئة ذاتها مع الصين، وهو ما دفع بعض البلدان لفرض نفس القيود المتعلقة بمواطني الصين على سكان تايوان.

وقالت جوان أو المتحدثة باسم وزارة الخارجية للصحفيين في تايبه إن تايوان تعتزم الرد إذا أبقت الفلبين على الحظر، لكنها امتنعت عن ذكر تفاصيل قائلة إنها تترقب قرار الحكومة الفلبينية.

وتابعت "سنظل على اتصال مع الفلبين، ونوضح أن هذا قرار أحادي وخاطئ من وزارة الصحة الفلبينية أثّر بالفعل على العلاقة بين البلدين".

وقالت تايوان مرارا إنها رصدت 18 حالة إصابة مقارنة مع نحو 60 ألفا في الصين ومن المجحف أن تضعها منظمة الصحة العالمية فى نفس الفئة مع بكين مما يدفع البلدان الأخرى للاعتقاد خطأ بأنها تواجه وباء على نفس الدرجة من الشدة.