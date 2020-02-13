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تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بالمطار ولا إلغاءات لشركات الطيران

الخميس، 13 فبراير 2020 10:42 ص
تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بالمطار ولا إلغاءات لشركات الطيران مطار القاهرة - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 6 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

 

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و182 المتجهة إلى ينبع تأخرتا ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة شركة النيل للطيران 113 المتجهة إلى ينبع ساعة ونصف لظروف التشغيل.

 

وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط السعودية 306 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الشركة المصرية العالمية للطيران 510 المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.

 

وأوضحت المصادر، أن الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولي شهدت خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا في حركة الطيران الوافدة والمغادرة، خاصة رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى عدة دول أوروبية، بدون إلغاء رحلات وفقا لجدول التشغيل المقرر لها، حيث لم يتلقي برج المراقبة إيه إخطارات من جانب شركات الطيران العاملة بالمطار، يفيد بإلغاء رحلات تابعة لهم  .

 

وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

 

وتواصل سلطات الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، إجراءات الفحوصات الطبية على كافة الركاب القادمين من المدن الصينية والترانزيت لدولة الصين، تحسبا لوجود أي اصابات أو الاشتباه في الأعراض المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.

 

 

 

 


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