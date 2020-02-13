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تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 13 فبراير 2020 03:29 ص
تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل مجلس العموم البريطانى
كتب محمود العمرى

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قال إبراهيم ربيع، القيادى السابق بجماعة الإخوان، والخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان تشهد زلزالاً واضطرابات داخلية بسبب سعى الإدارة البريطانية ومجلس العموم بحظر أنشطتها بعد جلسة البرلمان التى جرى فيها مناقشة خطورة هذه الجماعة الإرهابية، موضحًا أن العالم بدأ يدرك خطورة التنظيم الإرهابى على تماسك الدولة الوطنية والسلام العالمى كنتيجة للجهود المصرية عبر أجهزتها السيادية، وكذلك الدبلوماسية المصرية التى قامت باحتراف ومصداقية بوضع دول العالم أمام هذا الخطر الذى يعد الإخوان الإرهابية.

وأضاف الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك جهودًا وتحركات تقوم بها الدولة المصرية وأجهزتها فى كشف هذه الجماعة الإرهابية أمام دول العالم، من خلال تقديم الوثائق الدالة التى تثبت خطورة هذا التنظيم وإقناع كل من يهمه الأمر بضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية فى إنهاء وجود هذا التنظيم الأخطبوطى وتجريم دعمه وإيواء عناصره.

وتابع قائلاً: "نتيجة هذه الجهود بدأ العالم يقتنع بإجراءت الدولة المصرية تجاه تنظيم أخطبوطى يمثل خطرًا حقيقيًا على هوية الدول واستقرارها وماطلت بريطانيا ومعها أمريكا، ولكن بعد أن أفقد زلزال 30 يونيو 2013 فاعلية التنظيم وشل قدرته على تنفيذ مهامه المكلف بها ربما تحمل الأيام المقبلة أخبارًا غير سارة لتنظيم الإرهاب الإخوانى باعتباره كيانًا إرهابيًا من الدولة التى أسسته ومولته ودعمته".

كانت قد أكدت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، أن القيادات البريطانية أصبح لديها إدراك أكبر بخطورة جماعة الإخوان الإرهابية على الأمن القومى البريطانى، خاصة بعد تولى بوريس جونسون زعامة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الحكومة البريطانية.

وكشفت أن الفترة المقبلة ستشهد اتصالات مكثفة من قبل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية مع أعضاء مجلس العموم البريطانى لمدهم بالأدلة والوثائق التى تؤكد مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية فى عدد من الجرائم على الأراضى المصرية.


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