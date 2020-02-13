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بدء فاعليات مؤتمر تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط بحضور عدد من الوزراء

الخميس، 13 فبراير 2020 10:46 ص
بدء فاعليات مؤتمر تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط بحضور عدد من الوزراء الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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بدأت قبل قليل فاعليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا لخلق فرص للتعاون الإقليمى، برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتورة رانيا النشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور على جمعة وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية، ووزراء من دول عربية وأفريقية.

ويقدم الدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفني، فى الجلسة الافتتاحية عرضًا بعنوان "بناء النظام التعليمي الجديد"، بالإضافة إلى كلمات للدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي، والدكتور خايمي سافيدار المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي.

ويناقش المؤتمر موضوع "تحولات واستراتيجيات تعزيز التعليم، والجلسة الثالثة تناقش موضوع "كيف نحفز من عملية التعلم؟: المعلمون المؤثرون ومديرو المدارس ودورهم على مستوى المرحلة الابتدائية"، والجلسة الرابعة بعنوان "كيف نحفز من عملية التعلم؟: التركيز على الفصول الدراسية للمرحلة المبكرة"، والجلسة الختامية ستكون بعنوان "تحفيز التعلم من خلال التعاون الإقليمي".







 


التربية والتعليم

تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا

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