انقلاب سيارة محملة بــ400 أسطوانة بوتاجاز وإصابة 2 فى تصادم بحادثين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج وقوع حادثين منفصلين الأول انقلاب سيارة محملة بعدد 400 أسطوانة بوتاجاز دون حدوث إصابات، بينما شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة المركز وقوع تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل 2 تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغين منفصلين من قوات إدارة تامين الطرق بفيد بانقلاب سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز بناحية الأحايوة دائرة المركز.

وانتقل اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل محدده قيادة المدعو عبد الناصر ع م 60 سنة سائق ويقيم بناحية أولاد سالم دائرة مركز دار السلام محملة بـــ"400" أسطوانة بوتاجاز من مصنع بتروجاز لتعبئة الأسطوانات بذات الناحية اتجاه مستودع بوتاجاز أولاد خلف دائرة مركز دار السلام اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق " دون حدوث إصابات ".

جاء الحادث الثانى بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة " ملاكي " قيادة المدعو إسلام ع خ 27 سنة مهندس كهرباء ويقيم دائرة مركز البلينا اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم بمؤخرة سيارة " نقل " قيادة المدعو محمد ع م ب 45 سنة سائق ويقيم دائرة مركز الدلنجات البحيرة

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولي ومرافقه المدعو محمد س م 29 سنة مهندس كهرباء ويقيم بناحية الحلافـي دائرة مركز البلينا " كسور وجروح متفرقة بالجسم " تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

تم رفع اثار الحادثين من على الطريق وتم انتداب المهندس الفنى وتم تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.