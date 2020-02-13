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انتفاخ المعدة أمر طبيعى قد يحمل مخاطر فى بعض الحالات.. اعرفها

الخميس، 13 فبراير 2020 05:00 ص
انتفاخ المعدة أمر طبيعى قد يحمل مخاطر فى بعض الحالات.. اعرفها انتفاح المعدة وعلامات الحذر منه
كتبت إيناس البنا

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يعد انتفاخ المعدة أمرًا شائعًا يتحمله الجميع في مرحلة ما من حياتهم، ومعظم الوقت سوف يهدأ، ولكن قد يكون الانتفاخ في بعض الأحيان علامة على حالة أكثر إثارة للقلق.

 

الانتفاخ في المعدة يحدث عندما يحدث شعور غير مريح وينمو حجم البطن بسرعة كبيرة يمكن أن تجعلك تبدو وكأنها لديك الكثير من الدهون، وهناك تضخم في البطن وإحساس بالانتفاخ، ولكن في بعض الحالات، يكون الانتفاخ أحد أعراض حالة طبية كامنة.

 

يمكن أن يكون الانتفاخ علامة على حدوث اضطراب، بما في ذلك متلازمة القولون العصبي (IBS)، ومرض الأمعاء الالتهابي، ومرض الاضطرابات الهضمية، والمعدة وحتى بعض أنواع السرطان، وذلك وفقا لتقرير مجلة " express".

 

عندما تحدث أعراض مثل الانتفاخ، الغازات والتشنجات، وإما الإسهال أو الإمساك، فإن هذه إشارة واضحة إلى أن هناك شيئًا ما غير صحيح في الجهاز الهضمي، وأحد الأسباب قد يكون عدم كفاية مستويات البكتيريا الصحية بالجهاز الهضمى.

دور البكتيريا الجيدة والسيئة في الانتفاخ
 

تعتمد صحة الجهاز الهضمي بشكل كبير على التوازن بين البكتيريا "الجيدة" و "السيئة" التي تعيش في أمعاء الشخص، وتعد البكتيريا "الجيدة" الموجودة عادة في الأمعاء مهمة للهضم، لأنها تساعد في معالجة النشويات والألياف وبعض السكريات.

عندما تصبح البكتيريا في الأمعاء غير متوازنة، سيبدأ الشخص في تجربة مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإمساك والإسهال والغثيان والغازات والتشنجات والانتفاخ.

 

كيفية منع الالتهابات
 

أفضل طريقة لمنع الالتهابات المتكررة هي معالجة السبب الأساسي، فالسكريات المكررة والكربوهيدرات وبعض منتجات الألبان كلها تشجع داء المبيضات، وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة "السيئة" التي تحفز الالتهابات، لذا فأن تناول الكثير من هذه الأطعمة قد يشجع العدوى إذا كان لدى الشخص جهاز مناعي ضعيف.

 

 


انتفاخ المعدة

البكتيريا الجيدة

البكتيريا السيئة

الالتهابات

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