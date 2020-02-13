اليوم.. آخر موعد لتقديم التظلمات أمام اللجنة العامة بدائرتى الجيزة وملوى

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

تتلقى اليوم الخميس، اللجنتين العامتين بكلا من دائرة الجيزة وملوى بالمنيا، التظلمات بشأن العملية الانتخابية وسير الاقتراع فى الدائرتين، والتى جرت أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء، ويعتبر اليوم هو الفرصة الأخيرة لتقديم هذه التظلمات أمام اللجنة العامة بكل من الدائرتين، والتى تقوم بدورها بإحالتها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم الفصل فى التظلمات خلال 48 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ثم يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج يوم الاثنين 17 فبراير الجارى.

وانتهت عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى فى التاسعة مساء أمس الأربعاء، حيث انتظمت عملية التصويت على مدار اليومين، ولم تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى ذات تأثير على سير الانتخابات.

وجرت الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألف و396 ناخبا.

ينما جرت الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألف و867 ناخبا.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

يذكر أنه فى حالة الإعادة سيجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، ويبدأ الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس المقبل.