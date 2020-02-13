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"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

الخميس، 13 فبراير 2020 01:03 ص
"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا مطعم - صورة أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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خلال العامين الماضيين تكاثرت المطاعم فى مصر بشكل كبير على مختلف أشكالها وأنواعها، منها الصينى والإيطالى والهندى، وبعضها فى مناطق راقية والأخر فى مناطق شعبية، وهناك المستحدث داخل المولات والبنزينات، وبعض تلك المطاعم تتواجد فى طٌرق سياحية تستقلها الوفود ذهابًا وإيابًا.

هذا الأمر دفع غرفة المنشآت السياحية التى تختص بشئون المطاعم الحاصلة على رخصة سياحية فى تغيير مواصفاتها لتقييم المطاعم، لفتح الطريق أمام تلك المطاعم المنتشرة فى مصر لتنضم إلى منظومة العمل السياحى وتعمل تحت رقابة وزارة السياحة لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح والضيوف الذين يزورون مصر.

غرفة المنشآت السياحية تعمل على وضع اللمسات النهائية للتصنيف الجديد للمطاعم استعدادًا لاعتماده من وزارة السياحة والأثار، حيث أكد رئيس الغرفة أنه سيكون هناك تيسيرات فى المواصفات لضم أكبر عدد من المطاعم المؤهلة للقطاع السياحى.

وأضاف قائلاً: "نحن نقترح أن كل المطاعم تكون سياحية ماعدا المطاعم فى الأماكن الشعبية التى لا ترقى إلى استقبال الرحلات السياحية، وذلك سيكون لصالح رفع كفاءة الخدمة السياحية، لأن المطاعم المصنفة سياحيًا تخضع لرقابة الوزارة والجهات المعنية، وذلك بدلاً من التعامل مع مطاعم وكيانات غير مرخصة".

وكانت الغرفة قد عقدت مجموعة من جلسات العمل المشتركة مع وزارة السياحة، للوصول إلى صيغة محددة للعمل من خلالها الفترة المقبلة، حيث تحاول الغرفة التطور ومواكبة التحديثات التى شهدها قطاع المطاعم، حيث أصبح هناك أنواعًا مستحدثة من المطاعم لم تكن موجودة عندما تم وضع آخر مواصفات للمطاعم السياحية.

وجرى وضع تصنيفات لتلك المطاعم لتتمكن من الحصول على الرخصة السياحية، مثل المطاعم التى يتم إنشاؤها فى محطات الوقود الجديدة والمطاعم "التيك أواى" على الطرق السريعة، ومطاعم الساحل الشمالى التى يتم فتحها بشكل موسمى فقط، ومطاعم "السناكس" فى شرم الشيخ والمناطق السياحية التى لا تمتلك مطبخا كبيرا، وتقتصر خدماتها فقط على المشروبات وسندوتشات.

وأشار أيضًا إلى محلات الحلويات المشهورة التى لديها "كافيهات" ملحقة بالمحل، هذا لم يكن مرخصًا لأنه ليس له مواصفات، ولذلك بدأنا نضع له مواصفات، والمطاعم فى المولات أيضًا جرت إضافتها للمنظومة وتم صياغة مواصفات لها لتدخل المنظومة السياحية، وهذه الفئة من المطاعم تقدمت كثيرا بطلبات تصنيفها سياحيا ولكن كان العائق عدم وجود مواصفات يمكن تطبيقها عليها، لذلك كان يتم رفض الطلبات بالترخيص، ولكن اليوم عندما يكون هناك مواصفات متوفرة ستدخل تلك المطاعم تحت مظلة السياحة وتخضع لرقابتها، لذلك كان هناك حاجة إلى تعديل المواصفات القديمة التى كانت موجودة.

أما مطاعم الخمس نجوم والأربع نجوم وباقى الدرجات السياحية فتم أيضًا إعادة صياغة لمواصفاتها، للارتقاء بمستوى الخدمة فيها، لأن المواصفات قديمة جدًا ولا تواكب العصر الجديد، وبالتالى سيتم إعادة تقييم درجات الفنادق بناء عليها.


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اخبار مصرية

السياحة

اليوم السابع بلس

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