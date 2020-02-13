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المكسيك: انخفاض عدد المهاجرين باتجاه الولايات المتحدة بنسبة 74,5% منذ مايو 2019

الخميس، 13 فبراير 2020 12:00 ص
المكسيك: انخفاض عدد المهاجرين باتجاه الولايات المتحدة بنسبة 74,5% منذ مايو 2019 مهاجرين
أ ش أ

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أعلنت المكسيك انخفاض تدفقات المهاجرين غير القانونيين باتجاه الولايات المتحدة بنسبة 74,5% منذ شهر مايو 2019، تاريخ عرض خطتها لمعالجة المسألة، ونقلت قناة "الحرة" الأمريكى مساء اليوم الأربعاء، عن وزير الخارجية المكسيكى مارسيلو ابرارد قوله - إن :"أرقام الذين يعبرون الحدود باتجاه الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 74,5%".

وأضاف ابرارد أن "اليوم لدينا نتائج إيجابية، ليس لأن الأمر يتعلق فقط بخفض التدفق غير القانوني، وهو الهدف الرئيسي، وإنما أيضا لأن الأشخاص المتواجدين على التراب الوطنى فى أمان"، وأشار إلى أن المكسيك منحت 60 ألف وظيفة لمهاجرين متواجدين على أراضيها، وتابع أن "الهدف ليس أن يطلب هؤلاء مأوى، وإنما الحد من الاحتمال المرتفع جدا فى أن يقرروا الهجرة".

يذكر أن الولايات المتحدة تواجه منذ أكتوبر 2018 تدفقا للمهاجرين غير القانونيين باتجاه حدودها مع المكسيك، ما أثر سلبا على العلاقات بين واشنطن ومكسيكو سيتي.

وكانت الولايات المتحدة هددت فى يونيو الماضى بفرض رسوم جمركية على المنتجات الآتية من المكسيك فى حال امتنعت الحكومة المكسيكية عن وضع حد لتدفق المهاجرين، الذين ينحدرون بغالبيتهم من دول مثل جواتيمالا والسلفادور وهندوراس.

وتحت الضغط، نشرت المكسيك أكثر من 25 ألف جندى بين حدودها الجنوبية حيث يصل غالبية المهاجرين، وحدودها الشمالية مع الولايات المتحدة.


المكسيك

أمريكا

مهاجرون

الولايات المتحدة

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