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المرصد السورى: نزوح 100 ألف مدنى من قرى ريف حلب خلال الـ48 ساعة الماضية

الخميس، 13 فبراير 2020 11:04 ص
المرصد السورى: نزوح 100 ألف مدنى من قرى ريف حلب خلال الـ48 ساعة الماضية نازحين سوريين - أرشيفية
هند المغربي

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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استمرار موجات نزوح المدنيين بأعداد كبيرة من مناطق ريف حلب الغربي، في ظل التقدم المتواصل لقوات النظام بدعم من الروس، حيث علم "المرصد السوري"، أن مئات العوائل باتوا في العراء خلال الليلة الماضية ضمن مناطق في ريف إدلب الشمالي عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون، وفي مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة "القوات التركية" والفصائل الموالية لها، فى ظل تدني درجات الحرارة وموجة البرد التي تعصف في المنطقة.

 

وأشار المرصد إلى أن هناك أكثر من 100 ألف مدني تم تهجيرهم من بلدات وقرى ريف حلب الغربي خلال الـ48 ساعة الماضية.

 

وبحسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تعداد النازحين من إدلب منذ بدء الهجوم البري في 24 يناير بلغ نحو 380 ألف مدني سوري، في حين ارتفع تعداد النازحين من حلب وإدلب منذ منتصف يناير إلى 550 ألف مدني، في ظل استمرار العمليات العسكرية جوا وبرا، في حين ارتفع العدد الإجمالي منذ مطلع ديسمبر إلى نحو 980 ألف من إدلب وحلب.

 

 

 


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سوريا

تركيا

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اخبار سوريا

حلب

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