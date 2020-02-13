طوكيو(أ ش أ)

أكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، عدم وجود نية لتأجيل أو إلغاء دورة الألعاب الأولمبية على خلفية تفشى فيروس كورونا المستجد، وقال يوشيرو مورى رئيس اللجنة المنظمة - خلال اجتماع مع اللجنة الأولمبية الدولية، حسبما ذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الخميس، إنه من المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية في موعدها المحدد في 24 يوليو المقبل.

يشار إلى أن فيروس (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وكان نائب رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية خوان أنطونيو سامارانش أكد أمس الأربعاء، أنه "لا خطر حتى الآن على دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو" من وباء كورونا، وقال سامارانش "قررنا تعليق جانب كبير من التجارب الشتوية فى الصين، لكننا بصدد انتظار رؤية ما سيحدث. أوليمبياد طوكيو بعيد للغاية".

أدلى سامارانش بهذه التصريحات خلال حدث في برشلونة حيث جرى طرح مقترح إقامة أوليمبياد 2030 الشتوي على الأراضي الإسبانية، ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب طوكيو 2020 في 24 يوليو القادم وستستمر حتى التاسع من أغسطس.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، استقرار عدد الإصابات بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" فى الصين، مشددة مع ذلك على أن الوباء قد يتطور باتجاهات مختلفة، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم /الأربعاء/ - إنه "تم رصد استقرار فى عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا فى الصين خلال الأسبوع الماضي، لكن يجب تفسير هذا الأمر بحذر كبير"، وشدد فى هذا السياق على أن التفشى قد يتطور بأى اتجاه .

وشدد جيبريسوس، على أن فريق الخبراء بقيادة منظمة الصحة العالمية، الذى ينشط حاليا فى الصين، حقق تقدما جيدا فى عمله، معربا عن أمله فى أن يكون هناك "مزيد من الأخبار قريبا".

وتابع المدير العام للمنظمة: "علينا توحيد الجهود من أجل مكافحة هذا العدو المشترك الذى لا يحترم الحدود، من جانبه .. ذكر الخبير فى منظمة الصحة العالمية مايك رايان، أن سلوك فيروس "كورونا" خارج مقاطعة هوبي، يتميز "بدرجة أقل من العدوانية والتسرع، ما يمثل إشارة جيدة".