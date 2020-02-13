الكنيسة تطرح نسخة مسموعة من كتاب البابا تواضروس "كل ما يصنعه ينجح"

سارة علام

نشر المركز الإعلامى القبطى الأرثوذكسى، اليوم الخميس، على قناته بموقع ساوند كلاود النسخة المسموعة من كتاب "وكل ما يصنعه ينجح" لقداسة البابا تواضروس الثاني، والمأخوذ عن ثلاث عظات ألقاها قداسته سابقًا.

ويتاح لمتابعى قناة المركز على الساوند كلاود، الاستماع إلى محتوى الكتاب كاملًا، أو الاستماع إلى فصوله كلٍ على حدة.

تعتبر هذه هي التجربة الثالثة للمركز فى نشر وتقديم كتب قداسة البابا تواضروس بالصيغة المسموعة، حيث نشر قبله كتابين هما "حياة السعادة والرضا" و"منهج الحب في الحياة الروحية".

الكتاب صدر عن البطريركية بالقاهرة ويشمل ثلاث محاضرات ألقيت في الاجتماع العام الأسبوعي لقداسته ودارت حول ثلاث فضائل هي بمثابة مفاتيح للحياة الناجحة فجاء الفصل الأول تحت عنوان "الفكر المنفتح" حيث أشار فى بدايته إلى أثر الخطية على العقل إذ أنها تُلوثه، تُضيقه وتُغيبه.

واستعرض قداسة البابا تواضروس فى هذا الكتاب ستة أمثلة من الكتاب المقدس للفكر المنفتح منها دانيال النبي والفتية الثلاثة، أبيجايل زوجة نابال الأحمق وزكا صاحب القرار الحكيم.

كما تطرق إلى ذات الفكر عند الآباء الرسل والذي تجلي في مناقشة مشكلة التهود حيث عقد الرسل مجمعًا ودافع القديس بطرس عن فكره والقديس بولس عن الفكر الآخر وبعد الصلاة والحوار انتصر الفكر المنفتح الذي يقول أن الوثني يصير مسيحيًا مباشرة بدون أن يصبح يهوديًا أولًا.

كما لفت البابا تواضروس إلى انفتاح فكر الكنيسة على مدى العصور من خلال مواكبة التطور الذي يشهده العالم يوم بعد يوم ضاربًا عدة أمثلة على ذلك منها طباعة الكتاب المقدس فقديمًا كان يُطبع على جلد أو ورق بردي ويقتصر وجودة في الكنيسة فقط أما الآن فقد وُجدت المطابع وصار في كل بيت، كما أشار إلى دور البابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح والقديس الارشيذياكون حبيب جرجس إذ كان لديهم فكر ورؤية سابقة لعصرهم.





