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الكرملين: روسيا لم تبت فى شأن تمديد اتفاق خفض إنتاج أوبك

الخميس، 13 فبراير 2020 07:08 م
الكرملين: روسيا لم تبت فى شأن تمديد اتفاق خفض إنتاج أوبك الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف
أ ش أ

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قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لم تبت بعد بشأن تمديد اتفاق خفض إنتاج (أوبك +) المبرم بين 24 دولة منتجة للنفط من داخل وخارج (أوبك).


وأضاف بيسكوف - ردًا على سؤال عما إذا كان هناك قرار من روسيا بشأن الاتفاق، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، "أن روسيا ستعلن موقفها بشأن الاتفاق في الوقت المناسب".


وأوصت اللجنة الفنية للدول المشاركة في اتفاق (أوبك +) بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وزيادة التخفيضات بواقع 600 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.


وروسيا إلى الآن لم تعلن عن موقفها من الاتفاق، إلا أن ممثلي شركات النفط الروسية قالوا - عقب اجتماعهم أمس مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك - : "إنهم يدعمون خيار تمديد الصفقة فقط حتى نهاية الربع الثاني من 2020".


ودخل اتفاق (أوبك +) بشأن خفض إنتاج النفط حيز التنفيذ منذ بداية عام 2017 وتم تمديده مرات عدة، وينتهي الاتفاق الحالي في نهاية الربع الأول من 2020، ويتضمن خفض الإنتاج بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا عن مستوى إنتاج أكتوبر 2018


الناطق الرسمي باسم الكرملين

دميتري بيسكوف

أوبك

الكرملين

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