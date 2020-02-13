القبض على شخص متهم بضرب زوجته وتسليمها جثة في مستشفى بلقاس

فريق المحافظات

تمكن ضباط مباحث بلقاس من إلقاء القبض على قاتل مطلقته بالدقهلية، بعد أن أوصلها للمستشفى جثة هامدة وفر هاربا.

تلقى اللواء فاضل فهمي عمار مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، بورود بلاغ من مستشفى بلقاس العام، إلى مأمور مركز بلقاس بوصول سيدة فى العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة ومصابة بعدة طعنات وكدمات متفرقة بصحبة شخص ادعى أنه شقيقها إلا أنه هرب فور علمه بوفاتها.

وعلى الفور انتقل المقدم يوسف صبرى رئيس مباحث مركز بلقاس، و مأمور المركز إلى مكان الواقعة و بالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى شيماء.م.ا 24 سنة مقيمه بعزبة صبحى التابعة لمركز بلقاس، وأنها حضرت للمستشفى بصحبة شخص داخل سيارة ميكروباص وادعى أنها شقيقته وأنها أصيبت فى حادث وعندما أخبروه بأنها متوفاة تركها وفر هاربا من المستشفى ولم يتم التعرف عليها

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بالفحص تبين أن الجثة بها إصابات متفرقه فى الرأس والرقبة والبطن والظهر ما بين كدمات وجروح وطعنات. آثار اعتداء بآلة حادة وصلبة،

وتم استدعاء والدتها وبسؤالها اتهمت طليقها ويدعى أنس.م.ع 29 سنة ومقيم مساكن المعلمين ببلقاس لكثرة اعتدائه عليها وتهديد الدائم لها، بسبب الخلافات بينهم، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة،

وقد تمكن ضباط مباحث بلقاس من إعداد عدة اكمنه للمتهم فى بعض الأماكن التى يتردد عليه، حتى تم ضبطه بمكان اختباءه.