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القبض على سائق قتل زوجته بسبب خلافات فى دار السلام

الخميس، 13 فبراير 2020 04:17 م
القبض على سائق قتل زوجته بسبب خلافات فى دار السلام جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق قتل زوجته بعد التعدى عليها بالضرب في دار السلام، وأمرت النيابة بحسبه 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث بالتحريات اللازمة حول الواقعة.

 

وتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا بقتل شخص لزوجته بعد التعدى عليها واحتجازها في منزله بسبب خلافات زوجيه متكررة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتم القبض على المتهم"م.ع.م" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.

 

وعلى جانب آخر ، أمرت نيابة دار السلام، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل شاب بعدما طعنه بسلاح أبيض "مطواة" فى مشاجرة بينهما .

 

وتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة وسقوط متوفى فى الحادث، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، لكشف ملابسات الحادث، وتبين وقوع مشاجرة بين شخصين نتج عنها متوفى ونقل للمستشفى، ويجرى رجال المباحث التحريات اللازمة حول الواقعة للكشف عن ملابساتها.

 

كما كشف رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة ملقاة على طريق القاهرة السويس الصحراوى، بأن وراء الحادث حداد كان متزوجا منها عرفيا، وشعرت بحالة أعياء وتوفيت فنقلها بسيارة وألقاها بالطريق.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة إحدى السيدات (مدربة سواقة، مقيمة بدائرة القسم) بطريق القاهرة/السويس بدائرة القسم.

 

 وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن أن المجنى عليها كانت مقيمة طرف زوجها عرفيًا (حداد، مقيم بدائرة القسم).

 

 

 

 


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