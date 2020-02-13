القبض على ربة منزل وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة صاحب شركة بالنزهة

كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، في القبض على ربة منزلة وراء سرقة مشغولات ذهبية من صاحب شركة استيراد وتصدير فى منطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة النزهة، يفيد أن "ي.ح.ع"39 سنة رئيس مجلس إدارة شركة استيراد وتصدير، بإكتشافه سرقة مشغولات ذهبية خاصة بزوجته عبارة عن ( 2 حلق ، ، سلسلة )، وكذا ( أنسيال ، خاتم ) ألماظ من داخل غرفة النوم الخاصة بالشقة سكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها خادمة المجني عليه "أ.ع.ع" 40 سنة عاطلة ومقيمة عزبة عثمان شبرا الخيمة / قليوبية والسابق اتهامها في قضيتين أخرهما 471 لسنة 2014م الشيخ زايد / جيزة " سرقة متنوعة " والمطلوب التنفيذ عليها فى القضية رقم 22633 لسنة 2012م شبرا الخيمة / قليوبية " تبديد " والمقضى فيها بالحبس 6 شهور بجلسة 3/11/2018م.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها، واعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات بمسكنها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمة والمضبوطات، واتهمها بالسرقة ، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

وعلى جانب آخر، ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب مخزن بحوزته 143 ألف متر أقمشة مهرب جمركيا فى السلام، وحرر محضر بالواقعة.