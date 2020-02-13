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"العدل السودانية": السودان وقع اتفاقا مع أسر ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية كول

الخميس، 13 فبراير 2020 10:41 ص
"العدل السودانية": السودان وقع اتفاقا مع أسر ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية كول مدمرة - ارشيفيه
هند المغربي

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أعلنت وزارة العدل السودانية أن السودان وقع اتفاقا مع أسر ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية كول وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، ومنعت المحكمة الأمريكية العليا فى وقت سابق ، البحارة الأمريكيين الذين أصيبوا فى تفجير المدمرة الأمريكية كول على يد تنظيم القاعدة فى عام 2000 من الحصول على 314.7 مليون دولار تعويضات من حكومة السودان لدورها المزعوم فى الهجوم.

وبغالبية ثمانية قضاة مقابل واحد ألغت المحكمة قرارا لمحكمة أدنى درجة كان يتيح للبحارة الحصول على التعويضات من بنوك تضم أرصدة سودانية. ويمثل القرار الجديد انتصارا كبيرا للسودان الذى نفى تقديم أي دعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجوم على المدمرة قبالة سواحل اليمن.

وأيدت إدارة الرئيس دونالد ترامب السودان فى القضية، فيما منعت المحكمة الأمريكية العليا أقارب 17 بحارا أمريكيا قتلوا فى تفجير المدمرة الأمريكية كول على يد تنظيم القاعدة عام 2000 من الحصول على نحو 35 مليون دولار تعويضات من السودان لدوره المزعوم فى الهجوم.

 
وصدر الحكم بعد 6 أيام من قرار للمحكمة منع البحارة الأمريكيين الذين أصيبوا فى التفجير من الحصول على تعويضات.
 

المدمرة الامريكية كول

امريكا

السودان

وزراة العدل السودانيه

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