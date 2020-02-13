"العاصفة سيارا" تجرف هيكل عظمى غامض لوحش ضخم

وكالات الأنباء

أُصيب سكان في مدينة أبردين الأسكتلندية، بالحيرة لدى عثورهم على هيكل عظمي غامض لحيوان بحري ضخم، جرفته مياه الأمواج العالية جراء العاصفة سيارا التي تضرب أجزاء واسعة من أوروبا هذه الأيام. وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى.



الهيكل العظمى للوحش البحرى

وأثارت الصورة التي نشرها أحد المقيمين بالمدينة الواقعة شمالي اسكتلندا، على موقع فيسبوك، حالة من التساؤلات حول حقيقة الحيوان، فيما تكهن البعض بأن الهيكل الضخم يعود إلى وحش لوخ نيس الأسطوري، وهو كائن بحري غامض لم يثبت وجوده في الواقع.

وانتشرت الصورة الغامضة بعد ساعات من موجة العاصفة سيارا التي ضربت أجزاء واسعة من المملكة المتحدة، وتسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح وصلت سرعتها إلى 90 ميلاً في الساعة.

وتوقع البعض بأن تكون الجثة المتعفنة هي بقايا حوت ضخم، فيما أشار آخرون إلى أنه من المبكر الفصل في حقيقة هيكل الحيوان البحري الغامض إلا بعد دراسته.