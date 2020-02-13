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الشيوخ الأمريكى يفرض قيود على صلاحيات ترامب لوقف "الحرب ضد إيران"

الخميس، 13 فبراير 2020 09:09 م
الشيوخ الأمريكى يفرض قيود على صلاحيات ترامب لوقف "الحرب ضد إيران" مجلس الشيوخ الأمريكى
رويترز

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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على قرار لتقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب على إيران فى توبيخ للرئيس بعد ضربة قتلت قائدا عسكريا إيرانيا ورد طهران الشهر الماضى الذى أثار مخاوف من نشوب صراع إقليمى أوسع نطاقا.

ومع استمرار التصويت، جاء 51 صوتا بالتأييد للقرار مقابل رفض 44. ويلزم القرار ترامب بسحب القوات الأمريكية التى تقوم بعمليات قتالية ضد إيران إلا إذا أعلن الكونجرس الحرب أو أقر تفويضا محددا لاستخدام القوة العسكرية. وتعهد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار.

 


مجلس الشيوخ الأمريكى

ترامب

حرب ضد إيران

أمريكا

أخبار أمريكا

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