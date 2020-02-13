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الشرطة العراقية تصد هجوما لـ"داعش" على قاطع حقول علاس النفطى بصلاح الدين

الخميس، 13 فبراير 2020 10:01 م
الشرطة العراقية تصد هجوما لـ"داعش" على قاطع حقول علاس النفطى بصلاح الدين عناصر من الشرطة العراقية
بغداد /أ ش أ /

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أعلنت الشرطة العراقية صد هجوم لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى قاطع حقول علاس النفطى شرق محافظة صلاح الدين.

وقالت الشرطة فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس - إن قوات شرطة الطاقة تصدت لهجوم نفذته عصابات تنظيم "داعش " الإرهابى فى قاطع حقول علاس النفطى فى قضاء تكريت شرق محافظة صلاح الدين .

وأوضحت أن الهجوم جاء من جهة قضاء تكريت من قبل عصابات داعش الإرهابى لاستهداف الحقول النفطية الموجودة فى جبال علاس.

وأضاف البيان أن شرطة الطاقة من خلال مواردها صدت الهجوم دون أى خسائر مما أدى إلى انسحاب الإرهابيين.

 

 


الشرطة العراقية

العراق

أخبار العراق

داعش

حقول علاس النفطى

صلاح الدين

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