السفير الروسى بالعراق: من السابق لأوانه الحديث عن نصر نهائى على داعش

بغداد أ ش أ

أكد السفير الروسى لدى العراق مكسيم مكسيموف، إنه من السابق لأوانه التحدث عن النصر النهائي على تنظيم "داعش" في العراق، مشيراً إلى نشاط مجموعات صغيرة بالإضافة إلى تواجد خلايا نائمة في المحافظات.

وقال مكسيموف - حسبما ذكرت قناة السومرية نيوز الإخبارية - "بالطبع، من السابق لأوانه التحدث عن النصر النهائي على داعش، مع أنه لا يمكن ألا نعترف بأن التنظيم تكبد خسائر جدية في هذه الفترة"، مبينا أن "هناك مجموعات صغيرة من المسلحين يواصلون نشاطهم في العديد من المحافظات، تعمل كخلايا نائمة".

وأضاف أن "الهيئات الأمنية العراقية تمكنت من تعزيز نفسها خلال مدة العملية ضد داعش في الفترة من 2014 وحتى 2017 وتتمكن اليوم من أداء الكثير من المهام في مجال مكافحة الإرهاب وضمان أمن البلد".

وتابع "لذلك اليوم يزداد أهمية دور تبادل المعلومات الاستخباراتية، والعمل الوقائي من العمليات الإرهابية وضمان الأمن في المدن العراقية".

وأعلن العراق في 2017، تحرير كامل الأراضي العراقية من تنظيم "داعش" بعد انتهاء كافة المعارك التي خاضتها القوات العراقية المشتركة ضد التنظيم الإرهابي.