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الزراعة: قوافل بيطرية بالمجان لعمل تلقيح صناعى للماشية بسوهاج ..صور

الخميس، 13 فبراير 2020 10:41 ص
الزراعة: قوافل بيطرية بالمجان لعمل تلقيح صناعى للماشية بسوهاج ..صور قوافل بيطرية بالمجان بسوهاج
كتب عز النوبى

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قال الدكتور هانى حسن، مدير معهد بحوث التناسليات، بمركز البحوث  الزراعية بوزارة الزراعة، إنه استمرارا لجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم صغار المربيين فى القرى الاكثر احتياجا بصعيد مصر وبتطبيق البحوث العلمية فى الحقل لخدمة المجتمع استمرار عمل القوافل البيطرية العلاجية للماشية بقرى المحافظات بالمجان .

وأضاف هانى حسن، أن معهد بحوث التناسليات الحيوانية بدء من عمل قافله بيطرية مموله من ADP بمراكز محافظة سوهاج بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الانتاج الحيوانى ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية،  وهيئة الخدمات البيطرية وصندوق التأمين علي الثروة  الحيوانية، وذلك فى الفترة من 8 فبراير إلى 13فبراير 2020 فى مراكز سوهاج والبلينا طما والمراغة والمنشاة.

وتابع مدير معهد التناسليات، أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تقديم الخدمة لصغار المربيين مجانا فى القرى الاكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسلية واجراء التلقيح الاصطناعي وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات الغير سيادية والمسح الوبائى للأمراض وتدريب شباب الاطباء البيطريين على التقنيات الحديثة فى تشخيص وعلاج الامراض التناسلية مثل السونار والتلقيح الصناعى.

وعمل ندوات إرشادية عن تدوير المخلفات الزراعية، واستخدامها فى تغذية الحيوان لخفض تكاليف تغذية الحيوانات وعمل ندوة عن التحديات التى يواجهها الانتاج الحيواني وحل المشاكل التناسلية فى القطعان الحلابة وعن الجديد فى تشخيص وعلاج المشاكل التناسليه لحيوان المزرعة ورفع .

فيما يواصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية، تنظيم القوافل البيطرية بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد الانتاج الحيوانى ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية، وهيئة  الخدمات البيطرية، وصندوق التأمين علي الثروة  الحيوانية، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفى إطار استراتيجية وزارة الزراعة ومركز البحوث بتطبيق البحوث العلمية فى الحقل لخدمه المجتمع قام .

 


 

قوافل بيطرية بالمجان بسوهاج (1)
قوافل بيطرية بالمجان بسوهاج (1)

 

قوافل بيطرية بالمجان بسوهاج (2)
قوافل بيطرية بالمجان بسوهاج (2)

 

 

قوافل بيطرية بالمجان بسوهاج (3)
قوافل بيطرية بالمجان بسوهاج (3)

 

 

قوافل بيطرية بالمجان بسوهاج (4)
قوافل بيطرية بالمجان بسوهاج (4)

 

 

قوافل بيطرية بالمجان بسوهاج (5)
قوافل بيطرية بالمجان بسوهاج (5)

 

 

قوافل بيطرية بالمجان بسوهاج (6)
قوافل بيطرية بالمجان بسوهاج (6)

 

 

قوافل بيطرية بالمجان بسوهاج (7)
قوافل بيطرية بالمجان بسوهاج (7)

 


 


التناسليات الحيوانية

علاج الماشية

البحوث الزراعية

اخبار اليوم

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