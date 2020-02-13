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الزراعة: التأمين على 48 ألف رأس ماشية وترقيم وتسجيل 258 ألف أخرى

الخميس، 13 فبراير 2020 02:00 ص
الزراعة: التأمين على 48 ألف رأس ماشية وترقيم وتسجيل 258 ألف أخرى ترقيم وتسجيل ماشية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة، طبقًا لأحدث التقارير الواردة من الخدمات بشأن ترقيم الماشية، عن أن إجمالي عدد الحيوانات التى تم تسجيلها وترقيمها من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية خلال الشهر الماضي بلغ (258,891) حيوان، بينما بلغ إجمالي نشاط التأمين على الحيوانات خلال نفس الفترة (48,244) حيوان .

وواصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة، حملاتها المكثفة لترقيم وتسجيل الماشية، بجميع محافظات الجمهورية، واستمرار الحملات البيطرية لتحصين الماشية، كما تواصل الخدمات البيطرية عملها لتسجيل تسجيلها وترقيم وتأمين الحيوانات من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية، حيث يتم ربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى اذن الحيوان، وتكثيف برامجها التوعوية للمربيين بأهمية تطبيق منظومة الترقيم.

وأوضح التقرير -الذى حصل "اليوم السابع "، عليه- أن الهدف من تنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومي يوضح لنا مايلي: موقف الحيوان التحصينى ضد الأمراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى، ومباشرته أولاً بأول ومعرفة الأمراض التي يصاب بها ومعالجته منها، النسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، تاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجاني والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

وتابع التقرير أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصري والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التي تنتقل مــــن الحيوان للإنسان.

 

 

 

 

 


حملة ترقيم الماشية

الامراض الوبائية

الخدمات البيطرية

اخبار اليوم

اخبار مصر

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