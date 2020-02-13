الرى تكلف الشركات العاملة بتوشكى بالانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المقررة

كتبت أسماء نصار

زار المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك مشروع تنمية جنوب الوادى توشكى، وذلك لمتابعة برنامج التدريب على منظومة الاسكادا، والوقوف على موقف العمليات المتعثرة.



ووجه رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بضرورة استنهاض همة الشركات لإنهاء الأعمال التى يتم تنفيذها فى المواعيد المقررة.



وقال رئيس قطاع التوسع الأفقى إنه يتم حاليا الإعداد لتنفيذ 16 مشروعا لأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الوجه القبلى بداية من محافظة الجيزة، حتى أسوان بتكلفة إجمالية نحو 950 مليون جنيه، أن هذه الأعمال فى مرحلة الترسية حاليا وسيتم البدء فى التنفيذ فور ترسيتها، وذلك ضمن خطة متكاملة وضعتها الوزارة للحماية من السيول.



وأضاف رئيس القطاع أن البحيرات الجارى تنفيذها ضمن منظومة الحماية بوادى عبادى شرق مدينة إدفو، على بعد 300 كم داخل الأخوار الجبلية لسلاسل جبال البحر الأحمر بسعة تخزينية 4.5 مليون م3، بالإضافة إلى حاجز توجيه بارتفاع تسعة أمتار وطول 380 متر، بسعة تخزينية 10.5 م3 حيث تبلغ تكلفة الحاجز والبحيرة نحو 115 مليون جنيه، موضحا أن الوزارة تستهدف تنفيذ اعمال حماية من أخطار السيول بمحافظات أسوان والأقصر وقنا بقيمة 400 مليون جنيه فى العام المالى القادم ، وتتنوع الاعمال ما بين سدود إعاقة وبحيرات صناعية بجانب تطوير بمنطقة رمز السد العالي وكذلك اعمال المعالجة البيئية للصرف الصحي بمنطقة الرمز بالسد العالي.



جدير بالذكر أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ عمليات تبلغ قيمتها حوالى 1.1 مليار جنيه تنفذ خلال العامين الماليين 2019/2020 – 2020/2021، وتتضمن مشروعات للحماية من السيول، بالاضافة الي باقي الاعمال الصناعية التي تحتاجها شبكة المجاري المائيه من ترع ومصارف بمحافظات الجمهورية، وانه من المقرر افتتاح سحارة سرابيوم الجديدة في ابريل القادم وتوفير الاحتياجات المائيه لمختلف الاغراض التنموية شرق القناه، بما في ذلك لتوفير المياه لتحسين حالة الري في مساحه 100 الف فدان.



وكان رئيس قطاع التوسع قد أعلن عن وضع ضوابط ومعايير واشتراطات محددة لدراسة الطلبات الخاصة بتنفيذ التغطيات الخاصة بالترع والمصارف الزراعية لتكون فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى وهي أن تكون التغطية داخل كتلة سكنية كثيفة بموقع التغطية بعمق لا يقل عن 200 متر من "البرين" وبطول التغطية المطلوبة.

