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الرئيس اللبنانى يطلب من الحكومة بدء إعداد مشروع موازنة 2021

الخميس، 13 فبراير 2020 02:56 م
الرئيس اللبنانى يطلب من الحكومة بدء إعداد مشروع موازنة 2021 الرئيس اللبنانى ميشال عون
رويترز

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قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، بعد اجتماع للحكومة الجديدة، اليوم الخميس، بالقصر الرئاسى إن الرئيس ميشال عون طلب من الوزراء البدء فى إعداد مشروع موازنة 2021.

يواجه لبنان المثقل بالديون أزمة مالية ويتعين عليه البت سريعا بشأن ما إذا كان سيسدد ديونا مستحقة بالعملة الأجنبية، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق فى 9 من مارس .

كان وزير المالية اللبنانى غازى وزنى، قال بعد اجتماع مع الرئيس وحاكم مصرف لبنان اليوم الخميس، إن الحكومة ستواصل بحث خياراتها للتعامل مع استحقاقات السندات الدولية الوشيكة بما فى ذلك ما إذا كنت ستفي بالمدفوعات أم لا. وأضاف وزني أن لدى لبنان خيارات عديدة جرى بحث كل منها بعمق خلال الاجتماع، قائلا إن القرار مهم وليس سهلا.

وتابع أن تعميما سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم القيود غير الرسمية على حركة رؤوس الأموال المفروضة من البنوك التجارية، وذلك من أجل مزيد من الوضوح وحماية المودعين.

وكان قد قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، لم يعد بالإمكان حلها بسهولة وأصبحت تستلزم إجراءات إصلاحية قاسية نسبيا، ستطال اللبنانيين جميعا، وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية للمواطنين، وأشار الرئيس اللبناني إلى أن مرحلة جديدة قد بدأت بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، وأنه بحكم موقع مسئوليته سيمضي قدما في تحقيق الإصلاحات اللازمة على الرغم من أن تكلفة الإصلاح أصبحت أكبر من أي وقت مضى.


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