سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 10:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب العالمى يصعد مع انحسار شهية المخاطرة بعد زيادة إصابات الفيروس

الخميس، 13 فبراير 2020 10:12 ص
الذهب العالمى يصعد مع انحسار شهية المخاطرة بعد زيادة إصابات الفيروس الذهب العالمى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت أسعار الذهب العالمى اليوم الخميس، مع تبدد الآمال في تباطؤ تفشي الفيروس التاجي بعد زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الصين مما أدى لإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1571.70 دولار للأوقية، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1574.90 دولار.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني "الزيادة المؤسفة في عدد الحالات في إقليم خوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى.. أثرت في الميل للمخاطرة".

وأعلن الإقليم عن 242 حالة وفاة جديدة وأكد ظهور 14 ألفا و840 حالة إصابة جديدة منذ أمس الأربعاء، وهي زيادة حادة مقارنة مع 2015 حالة جديدة رُصدت في اليوم السابق بعدما بدأت الصين استخدام أسلوب جديد في التشخيص.

وأثرت الزيادة الأسرع في حالات الوفاة اليومية منذ بدء التفشي على الأسهم الآسيوية، لكنها رفعت الين، الذي يُعد ملاذا آمنا، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار.

غير أن صعود الذهب كان بطيئا إذ حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر، مرتفعا أمام عملات رئيسية منافسة في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.7 % إلى 2386.83 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.8 % إلى 17.60 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.2 % إلى 963.14 دولار.


الذهب العالمى

الفيروس التاجي

الصين

الذهب

اسعار الذهب العالمى

سبائك ذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

بضغطة زر.. توفيق المنازعات بوزارة الداخلية عبر الإنترنت

بضغطة زر.. توفيق المنازعات بوزارة الداخلية عبر الإنترنت

كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان حضور المسئولين اجتماعات اللجان النوعية؟

كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان حضور المسئولين اجتماعات اللجان النوعية؟

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه شرط ترخيص شركات البيع بالتقسيط

رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه شرط ترخيص شركات البيع بالتقسيط

بعد رفع مسلة التحرير.. اعرف مصر فيها كام مسلة فرعونية

بعد رفع مسلة التحرير.. اعرف مصر فيها كام مسلة فرعونية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة