الخارجية الأمريكية تشيد بحبس متهم فى هجمات مومباى

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان على تويتر بحكم أصدرته باكستان بالسجن المشدد 11 عاما على حافظ سعيد الذى تتهمه الهند والولايات المتحدة بتدبير هجمات مومباى عام 2008. وقال البيان "إدانة حافظ سعيد ومساعده خطوة مهمة للأمام سواء نحو محاسبة جماعة عسكر طيبة على جرائمها أو وفاء باكستان بالتزاماتها الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب".

وسعيد، زعيم جماعة عسكر طيبة، هو أول شخص رفيع المستوى يدان فى مكافحة تمويل الإرهاب فى باكستان التى تنفى باستمرار اتهامات لها بإيواء متشددين.

وجاء الحكم غير المسبوق قبيل اجتماع لقوة مهام العمل المالي الدولية، وهي هيئة رقابة مالية عالمية، في الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان يتعين عليها وضع باكستان على قائمة سوداء لفشلها في الحد من تمويل الإرهاب.

وقال ممثل الادعاء عبد الرؤوف واتو لرويترز "حُكم على حافظ سعيد وأحد مساعديه المقربين في قضيتين تتعلقان بتمويل الإرهاب".

وسعيد هو مؤسس جماعة عسكر طيبة وهي الجماعة التي تلقي الهند والولايات المتحدة عليها مسؤولية حصار في مومباي دام أربعة أيام وقتل فيه 160 شخصا منهم أمريكيون وأجانب.

ونفى سعيد أي دور له فى هجمات مومباى وقال إن شبكته التى تضم 300 مدرسة دينية ومستشفى ودار نشر وخدمات إسعاف لا علاقة لها بالجماعات المتشددة.