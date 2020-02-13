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الجيش العراقى يستهدف مخابئ للإرهابين فى صحراء الأنبار

الخميس، 13 فبراير 2020 12:59 م
الجيش العراقى يستهدف مخابئ للإرهابين فى صحراء الأنبار الجيش العراقى
كتب كامل كامل

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أعلنت قيادة العمليات للجيش العراقى، اليوم الخميس، الحصول على معلومات تفيد بوجود مخطط لاستهداف المدن الآمنة، فيما أشار إلى أن "القوات الأمنية وصلت خلال عمليات أبطال العراق إلى أماكن حيوية في الصحراء الأنبار".

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)إن :"العمليات المشتركة حصلت على معلومات تفيد بأن هناك مخططات لاستهداف المدن الآمنة منها بغداد والمحافظات الجنوبية".

وبشأن عمليات أبطال العراق، أشار الخفاجي إلى أن "قيادة عمليات الفرات الأوسط نفذت عمليات إنزال جوي مع قيادة طيران الجيش لاستهداف نقاط مهمة للإرهابيين".

ولفت إلى أن "قيادة عمليات الأنبار قامت أيضا بعمليتي إنزال جوي أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين على وفق معلومات استخبارية وأمنية"، مضيفاً أن "العملية انطلقت بإسناد كامل من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش ولأول مرة تشترك قيادة الدفاع الجوي".

وتابع أن "الأجهزة الأمنية حصلت على معلومات مهمة أدت إلى الوصول إلى أماكن لتخزين الغذاء والعتاد"، لافتاً إلى أن "للقيادة معلومات عن أماكن وجود الإرهابيين وأكداس العتاد وستواصل قواتنا الأمنية لملاحقة بقايا عصابات الإرهابية إلى حين تحقيق العملية أهدافها المنشودة".

وبين أن "القوات الأمنية وصلت خلال عمليات أبطال العراق الى أماكن حيوية في صحراء الأنبار"، موضحاً أن "العملية لا تزال مستمرة إلى حين تحقيق أهدافها المنشودة".

وفي وقت سابق من صباح يوم أمس انطلقت عمليات أبطال العراق- المرحلة الأولى، لتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها على الحدود العراقية - السورية  - الأردنية من فلول عصابات داعش الإرهابية.

 

 

 


الجيش العراقى

الإرهابيين

مخابئ التنظيمات

العراق

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