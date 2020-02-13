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التنمية المحلية تنهى تدريب 81 من العاملين بالمحليات لتولى مناصب قيادية

الخميس، 13 فبراير 2020 03:33 م
التنمية المحلية تنهى تدريب 81 من العاملين بالمحليات لتولى مناصب قيادية تدريب 81 من العاملين بالمحليات لتولى مناصب قيادية
كتب على عبد الرحمن

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احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، بانتهاء الجزء الأول من دورة قادة المستقبل لتأهيل صف ثانى مؤهل لتولى الوظائف القيادية بالمحليات، التى استمرت لمدة 3 أسابيع واستفاد منها 81 متدرباً من العاملين فى المحافظات.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدورة ركزت على كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات وتنمية مهارات المشاركين في التخطيط الإستراتيجى وقانون الخدمة المدنية والقوانين المتعلقة بعمل المحليات، إضافة إلى تنمية وصقل مهارات الاتصال والتفكير الإبداعى وإدارة الأزمات والتفاوض وتضمنت الدورة ايضاً تقسيم المتدربين لعدة مجموعات عمل لإعداد أبحاث جماعية لأهم موضوعات الإدارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها.
 
ومن المقرر أن تنظم الوزارة الجزء الثانى من الدورة خلال شهر مارس المقبل وتستمر لمدة 3 أسابيع أخرى وذلك لمن اجتاز اختبارات الجزء الأول من دورة قادة المستقبل.
 
وكانت وزارة التنمية المحلية، أكدت أن الوزير اللواء محمود شعراوى، يتلقى تقارير متابعة دورية عن معدلات تنفيذ الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالى 2019/2020  ومستوى الأداء ومدى الاستفادة والمستوى التى يتخرج منها متدربى الدورات التدريبية مشيراً إلى أن الدورات التدريبية التى ينفذها المركز تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها ، كما يتم تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات فى محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات وعقد ورش عمل محلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم فى منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولى مناصب قيادية بمحافظاتهم موضحاً أنه تم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.
 

مركز التنمية المحلية بسقارة

التنمية المحلية

تدريب العاملين فى المحليات

قيادات المحليات

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