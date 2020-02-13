"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

كتب محمود طه حسين

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من طلاب الثانوية العامة ضرورة كتابة واختيار اللغة الأجنبية الثانية بدقة وعناية عند تحرير الاستمارة الورقية حتى لا يكتشف الطالب بلغة أخرى غير التى اختارها أثناء تأدية الامتحانات، موضحة أنها تشمل "الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية".



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، يجب أن يكون اختيار اللغة الأجنبية الثانية فى الاستمارة الإلكترونية مطابقًا للورقية.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت لطلاب الثانوية العامة كتابة الاستمارة الورقية مع بداية الفصل الدراسى الثانى، وحددت خطوات كتابة الاستمارة الورقية لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها 7 يونيو المقبل، موضحة أن الطالب يقوم بكتابة استمارة الامتحان بخط يده تحت إشراف مسئول شئون الطلبة والمرشد التعليمى بالمدرسة طبقًا لما قام بتسجيله إلكترونيًا وتسليم أصل شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للطالب.



وأوضحت الوزارة، أن الطالب وولى أمره يلتزمان بالتوقيع على الإقرار المرفق باستمارة التقدم والخاص بعدم حيازة المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان بعد إطلاعه على القرار الوزارى المنظم للامتحانات، وتعتمد المدارس الاستمارات وكشوف "150 د" امتحانات المطبوعة من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة بعد مراجعتها، ويتم تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة.



وأشارت الوزارة، إلى أنه عند تحرير الاستمارة يكتب اسم الطالب رباعيًا من واقع شهادة الميلاد دون اختصار مع مراعاة الآتى: لا يكتب أى لقب أو صناعة أو وظيفة قبل اسم الوالد مثل "الحاج أو الشيخ أو الأستاذ أو القس أو المهندس أو المرحوم"، إلا إذا كان ذلك واردًا فى شهادة الميلاد، ولا يتكرر اسم الوالد إذا كان مقرونا باسم الطالب فى الخانة المخصصة فى شهادة الميلاد.



وأكدت الوزارة، أنه يوضح فى استمارته اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية"، واللغة الأجنبية الثانية "الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الاسبانية أو الصينية" التى يرغب الامتحان فيها، على أن تكون اللغة الإنجليزية هى اللغة الأجنبية الثانية إذا كانت لغته الأولى هى الفرنسية أو الألمانية، مشددة على أنه تلصق ثلاث صور حديثة للطالب.