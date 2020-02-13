سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 08:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن: انتهاء فعاليات حملات التوعية الغذائية بحضور 1000 أم وميسرة

الخميس، 13 فبراير 2020 07:27 م
التضامن: انتهاء فعاليات حملات التوعية الغذائية بحضور 1000 أم وميسرة حملات التوعية الغذائية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى ختام  سلسلة حملات التوعية الغذائية التى نظمتها الوزارة  بمحافظة الاسكندرية  على مدار أكثر من شهرين، ضمن الشراكة المصرية اليابانية بين البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وهيئة التعاون الدولي الچايكا.

وصرحت دينا عبدالوهاب مستشار وزير التضامن الاجتماعى للطفولة المبكرة، إن حملات التوعية الغذائية  بدأت بمحافظة الغردقة ثم انتقلت إلى أسوان ثم الغربية، القاهرة، الجيزة وختامًا بالإسكندرية، وحضر فعاليتها نحو 1000 من المستهدفين من أولياء الأمور والميسرات من دور الحضانة، كما حضر ممثلون عن مديريات التضامن وأيضًا عن الجمعيات الأهلية الشريكة، وذلك من منطلق التوعية بأهمية الغذاء والتغذية السليمة للأم والطفل.

وأضافت عبد الوهاب أن حملات التوعية شارك فيها الدكتور مجدى نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، ومتخصصون من المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية.

وتم مناقشة أهمية التغذية السليمة للطفل منذ مرحلة الولادة حتى مرحلة النضج، والعادات السيئة في الطعام، وكيفية الحفاظ على قيمة الوجبات الغذائية، إضافة إلى التفاصيل الخاصة بالواجبات الغذائية ذات القيمة العالية.

جدير بالذكر أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يهدف إلى تعزيز الخدمات التربوية والتعليمية والصحية المقدمة للأطفال حتى سن 4 سنوات ضمن معايير الجودة التي تعتمد في تقييمها على نواتج التعلم وإكساب الأطفال المهارات المختلفة.

 

PHOTO-2020-02-13-16-56-55
 

 

PHOTO-2020-02-13-16-56-56
 

 

PHOTO-2020-02-13-16-56-56_1
 

 

PHOTO-2020-02-13-16-56-56_2
 

 

PHOTO-2020-02-13-16-56-56_3
 

 

PHOTO-2020-02-13-16-56-57

التضامن

حملات التوعية الغذائية بالإسكندرية

اخبار مصر

اخبار الْيَوْمَ

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة