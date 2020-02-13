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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

الخميس، 13 فبراير 2020 12:34 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعلميات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13893 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 1907 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 16006 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 5178 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليصل مستوى 1270 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1385 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 597 نقطة.
 
وفى سياق متصل اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، سماد مصر (إيجيفرت)، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 1839 سهم، 6915 سهم، 3859 سهم، كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية 6499 سهم، 2150 سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 5030 سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائي 75 سهم.
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات الشخصية-راميدا، عن تنفيذ عملية تصفية حساب بعدد 13.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 62.346 مليون جنيه، وذلك في إطار آلية استقرار سعر السهم فى السوق عقب تنفيذ الطرح.
 

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