سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 10:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى ينظر فى غلق الحدود فى حالة تفشى "كورونا المستجد"

الخميس، 13 فبراير 2020 09:53 م
الاتحاد الأوروبى ينظر فى غلق الحدود فى حالة تفشى "كورونا المستجد" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بروكسل أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الصحة الكرواتي، فيلى بيروش، إن إغلاق الحدود يعد إحدى الخيارات المطروحة أمام الاتحاد الأوروبى فى حالة تفاقم تفشّى فيروس كورونا المستجد.

وقال بيروش فى مؤتمر صحفى لوزراء الصحة فى الاتحاد الأوروبى عقد فى العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - إن الموقف يحتاج إلى مراقبة على مدار الساعة يومياً.

وأضاف الوزير الكرواتي، الذى تعد بلاده أحد دول الاتحاد الأوروبي، أنه إذا ما تفاقم وباء كورونا "فإننا سنتخذ إجراءات أخرى، وإذا كان ذلك يعنى غلق الحدود، فإننا سوف نناقشه طبقاً للتشريعات الوطنية".

يشار إلى أن وزراء الصحة فى الاتحاد الأوروبى أكدوا خلال جلساتهم اليوم على ضرورة تنسيق الجهود لمنع تفشى فيروس كورونا (كوفيد 19) والتصدى لموجة انتشاره المحتملة على الأراضى الأوروبية.

 


الاتحاد الأوروبى

غلق الحدود

تفشى كورونا

أوروبا

الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الأوقاف" تحذر خطباءها من تخطى الزمن المحدد لخطبة الجمعة .. 20 دقيقة حد أقصى

"الأوقاف" تحذر خطباءها من تخطى الزمن المحدد لخطبة الجمعة .. 20 دقيقة حد أقصى

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة