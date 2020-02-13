الاتحاد الأوروبى ينظر فى غلق الحدود فى حالة تفشى "كورونا المستجد"

بروكسل أ ش أ

قال وزير الصحة الكرواتي، فيلى بيروش، إن إغلاق الحدود يعد إحدى الخيارات المطروحة أمام الاتحاد الأوروبى فى حالة تفاقم تفشّى فيروس كورونا المستجد.

وقال بيروش فى مؤتمر صحفى لوزراء الصحة فى الاتحاد الأوروبى عقد فى العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - إن الموقف يحتاج إلى مراقبة على مدار الساعة يومياً.

وأضاف الوزير الكرواتي، الذى تعد بلاده أحد دول الاتحاد الأوروبي، أنه إذا ما تفاقم وباء كورونا "فإننا سنتخذ إجراءات أخرى، وإذا كان ذلك يعنى غلق الحدود، فإننا سوف نناقشه طبقاً للتشريعات الوطنية".

يشار إلى أن وزراء الصحة فى الاتحاد الأوروبى أكدوا خلال جلساتهم اليوم على ضرورة تنسيق الجهود لمنع تفشى فيروس كورونا (كوفيد 19) والتصدى لموجة انتشاره المحتملة على الأراضى الأوروبية.