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الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة وأمطار بداية الأسبوع المقبل

الخميس، 13 فبراير 2020 09:51 ص
الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة وأمطار بداية الأسبوع المقبل الطقس - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أكدت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بُعد، بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار مع ارتفاع فى درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل الطبيعى لمثل هذا الوقت من العام بنحو 5 درجات، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة، جاء ذلك فى مداخلة هاتفية للتليفزيون المصرى اليوم الخميس.

وتوقعت وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بُعد بدء انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة بداية من السبت المقبل، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى لتمتد إلى الداخل يوم الأحد.

فى غضون ذلك، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة ، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، بالقاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات.


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