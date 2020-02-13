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اعترافات تاجر مخدرات: "واحدة عشمتنى بالحب وعلمتنى الإدمان"

الخميس، 13 فبراير 2020 03:00 ص
اعترافات تاجر مخدرات: "واحدة عشمتنى بالحب وعلمتنى الإدمان" أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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"كنت ناوى أبطل شغل شمال بس وقعت في إيد الحكومة قبل ما أهرب بعد ما اتعملى كمين وأنا واقف فى الشارع بوزع الشغل على الزبائن، أنا اتلطيت بالهيروين من ورا واحدة هى اللى لطتنى وعلمتنى الإدمان بعد ما عشمتنى أنها بتحبنى وهنتجوز وفوجئت أنها بتاجر فى المخدرات".. بتلك الكلمات اعترف "ج.ع" 35 سنة وشهرته "عضمة"، تاجر مواد مخدرة، خلال التحقيقات التي باشرتها معه نيابة الزاوية الحمراء، عقب إلقاء القبض عليه أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة "الأقراص المخدرة" بالمنطقة، كما أوضح أنه أدمن تعاطى المواد المخدرة على يد أصحاب السوء.

وواجهت النيابة العامة المتهم بتحريات المباحث التي كشفت عن اتخاذ المتهم من دائرة قسم حدائق القبة، مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، بغرض توفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة وتحقيق الثراء السريع.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، فى القبض على "ج.ع" 35 سنة وشهرته عضمه، عاطل، مقيم فى الزاوية الحمراء، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.

وكشفت معلومات رجال المباحث عن اتهامه فى قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، فباشرت التحقيق.

وفى سياق آخر تمكن رجال المباحث بحدائق من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة القسم، عثر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهما، بلغت 600 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، معلومات تفيد بقيام عاطل "مسجل خطر" بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك من خلال ترويجه وتوزيعه للمواد المخدرة على عملائه فى المنطقة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم متلبس.

وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط مسجل خطر المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة مخدر الهيروين، حيث عثر بحوزتها على كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 600 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.

 

 

 

 

 


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