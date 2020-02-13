اطمن على نفسك.. منظار المفصل لتشخيص مشكلات المفاصل

كتبت فاطمة خليل

تنظير المفاصل أو منظار المفاصل هو إجراء جراحي يستخدمه الأطباء للنظر في المشاكل داخل المفصل وتشخيصها وعلاجها، وقد يوصي طبيبك بذلك إذا كان لديك التهاب في مفصل، أو تعرضت لإصابة بمفصل، ويمكن أن يتم إجراء المنظار على أي مفصل، وغالبًا ما يتم ذلك على الركبة أو الكتف أو الكوع أو الكاحل أو الفخذ أو الرسغ، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على منظار المفصل وأهميته، وفقاً لموقع "webmd".



منظار المفصل

ماذا يحدث أثناء عملية منظار المفصل؟



سيقوم الطبيب بإجراء جراحة بالمنظار في المستشفى، هذا يعني أنه يمكنك العودة إلى المنزل في نفس اليوم.

يعتمد نوع التخدير الذي ستتلقاه على المفصل، حيث قد يكون التخدير العام (ستكون نائمًا أثناء الجراحة)، أو تخدير جزئى، سيقوم طبيبك بإعطائه لك من خلال العمود الفقري، قد يخدر المنطقة التي يجري فيها العملية الجراحية.

وسيقوم الطبيب بإدخال أدوات خاصة بالمنظار من خلال قطع صغير (فتحة) بحجم الثقوب، وسوف يستخدم أداة تسمى منظار المفصل تحتوي على عدسة كاميرا وضوء، حيث أنها تسمح له أن يرى داخل المفصل، حيث تعرض الكاميرا صورة المفصل على الشاشة، سيقوم الجراح بملء المفصل بسائل معقم لتوسيعه حتى يسهل رؤيته.

سيبحث الطبيب داخل المفصل ويشخص المشكلة ويقرر نوع الجراحة التي تحتاجها، إن وجدت، إذا كنت بحاجة إلى جراحة، فسيقوم الطبيب بإدخال أدوات خاصة من خلال شق صغير آخر يسمى البوابات.

إذا قرر الجراح أنك بحاجة إلى جراحة "مفتوحة" تقليدية لحل المشكلة، فقد يقوم بذلك في نفس الوقت الذي تجري فيه جراحة تنظير المفصل.

بعد ذلك، سوف يزيل منظار المفصل وأي مرفقات. سوف يغلق الجرح بالغرز الجراحية.



منظار المفصل

التعافى بعد جراحة المفصل



قد يكون لديك بعض الألم في المفصل بعد الجراحة، طبيبك قد يصف دواء الألم. قد يصف الأسبرين أو أدوية أخرى لمنع تجلط الدم.

قد تحتاج إلى جبيرة لدعم المفصل أثناء تعافيك.

الجراحة بالمنظار عادة ما ينتج عنها ألم وتصلب أقل من الجراحة المفتوحة، والتعافى عادة ما يستغرق وقتا أقل.

يمكنك إعادة التأهيل أو عمل تمارين محددة يمكن أن تساعد في تسريع الشفاء من منظار المفصل.