سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

اطمن على نفسك.. منظار المفصل لتشخيص مشكلات المفاصل

الخميس، 13 فبراير 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. منظار المفصل لتشخيص مشكلات المفاصل منظار المفصل
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظير المفاصل  أو منظار المفاصل هو إجراء جراحي يستخدمه الأطباء للنظر في المشاكل داخل المفصل وتشخيصها وعلاجها، وقد يوصي طبيبك بذلك إذا كان لديك التهاب في مفصل، أو تعرضت لإصابة بمفصل، ويمكن أن يتم إجراء المنظار على أي مفصل، وغالبًا ما يتم ذلك على الركبة أو الكتف أو الكوع أو الكاحل أو الفخذ أو الرسغ، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على منظار المفصل وأهميته، وفقاً لموقع "webmd".

منظار المفصل 1
منظار المفصل 

ماذا يحدث أثناء عملية منظار المفصل؟
 

سيقوم الطبيب بإجراء جراحة بالمنظار في المستشفى، هذا يعني أنه يمكنك العودة إلى المنزل في نفس اليوم.

يعتمد نوع التخدير الذي ستتلقاه على المفصل، حيث قد يكون التخدير العام (ستكون نائمًا أثناء الجراحة)، أو تخدير جزئى، سيقوم طبيبك بإعطائه لك من خلال العمود الفقري، قد يخدر المنطقة التي يجري فيها العملية الجراحية.

وسيقوم الطبيب بإدخال أدوات خاصة بالمنظار من خلال قطع صغير (فتحة) بحجم الثقوب، وسوف يستخدم أداة تسمى منظار المفصل تحتوي على عدسة كاميرا وضوء، حيث أنها تسمح له أن يرى داخل المفصل، حيث تعرض الكاميرا صورة المفصل على الشاشة، سيقوم الجراح بملء المفصل بسائل معقم لتوسيعه حتى يسهل رؤيته.

سيبحث الطبيب داخل المفصل ويشخص المشكلة ويقرر نوع الجراحة التي تحتاجها، إن وجدت، إذا كنت بحاجة إلى جراحة، فسيقوم الطبيب بإدخال أدوات خاصة من خلال شق صغير آخر يسمى البوابات.

إذا قرر الجراح أنك بحاجة إلى جراحة "مفتوحة" تقليدية لحل المشكلة، فقد يقوم بذلك في نفس الوقت الذي تجري فيه جراحة تنظير المفصل.

بعد ذلك، سوف يزيل منظار المفصل وأي مرفقات. سوف يغلق الجرح بالغرز الجراحية.

منظار المفصل
منظار المفصل

 

التعافى بعد جراحة المفصل
 

قد يكون لديك بعض الألم في المفصل بعد الجراحة، طبيبك قد يصف دواء الألم. قد يصف الأسبرين أو أدوية أخرى لمنع تجلط الدم.

قد تحتاج إلى جبيرة لدعم المفصل أثناء تعافيك.

الجراحة بالمنظار عادة ما ينتج عنها ألم وتصلب أقل من الجراحة المفتوحة، والتعافى عادة ما يستغرق وقتا أقل.

يمكنك إعادة التأهيل أو عمل تمارين محددة يمكن أن تساعد في تسريع الشفاء من منظار المفصل.

 


منظار المفصل

جراحة منظار المفصل

منظار المفاصل

تشخيص امراض المفاصل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محكمة الأسرة تحدد جلسة 29 مارس لنظر دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

محكمة الأسرة تحدد جلسة 29 مارس لنظر دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة