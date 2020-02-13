"اتعلم صنعة".. دورات تدريبية مجانية للشباب على الحرف اليدوية فى أسيوط

أسيوط –ضحا صالح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم دورات تدريبية مجانية للشباب من الجنسين على تعلم الحرف اليدوية "الخياطة، والنجارة، وتصنيع منتجات خان الخليلى، والمشغولات اليدوية"، والتى تنفذها إدارة التعاون الإنتاجى بالديوان العام داخل ورش متخصصة بمراكز الفتح، وديروط، وأبو تيج وصدفا وذلك فى إطار خطة المحافظة لتوفير فرص عمل وتدريب للشباب، وتأهيلهم إلى سوق العمل فى القطاعات المختلفة.

وأكد محافظ أسيوط، أن هذه الدورات التدريبية تأتى فى إطار مبادرة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال التدريب المهنى، وتقديم الدعم الكافى لهم ،ومساعدتهم على تعلم الحرف اليدوية المختلفة لكسب العمل.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الدورات التدريبية يتم تنفيذها فى 4 ورش متخصصة حيث يتم التدريب على حرف خان الخليلى ،والنجارة ،والخياطة ،والأشغال اليدوية بمقر وحدة خان الخليلى بمركز الفتح ،والتدريب على حرفة النجارة بكلا من ورش التدريب بمركزى ديروط، وأبوتيج ،والتدريب على حرفة الخياطة بورش قرية أولاد إلياس بمركز صدفا بالاستعانة بمدربين متخصصين.

من جانبها أوضحت ناهد محمد فرغلى مدير إدارة التعاون بالمحافظة أن الدورات التدريبية على الحرف اليدوية يتم تنفيذها بالورش المتخصصة التابعة للمحافظة ومدتها 3 شهور بواقع خمسة أيام فى الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا ويتم تقديم حافز مادى لتشجيع المتدرب على الحضور حيث يمنح مبلغ 440 جنيها للمتدرب شهريًا خلال 22 يوم تدريب وعلى الراغبين فى التقدم لإحدى الدورات التدريبية التوجه إلى ديوان عام المحافظة إدارة التعاون بالدور الخامس أو المركز التابعة له لتسجيل اسمه وتقديم المستندات المطلوبة وهى صورة من المؤهل الدراسى "عالى – متوسط" + صورة الرقم القومي.