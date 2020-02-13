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إزالة 18 حالات تعدى بالكيمان واصفون وتوماس بمساحة 18 فدان جنوب الأقصر

الخميس، 13 فبراير 2020 07:19 م
إزالة 18 حالات تعدى بالكيمان واصفون وتوماس بمساحة 18 فدان جنوب الأقصر جانب من الإزالة
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، اليوم الخميس، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة في منطقة الكيمان واصفون وتوماس، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالاً لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

ويقول محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا – فى بيان صحفى – أنه أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 18 حالة تعدى بمساحة 18 فدان 20 قيراط 23 سهم متعدية على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية عبارة عن أسوار وحظائر و"عشش" ومباني عشوائية متنوعة بالطوب الأبيض ومونة الاسمنت، حيث شارك في الحملة نائبي رئيس المركز عبد الرحيم طايع ، صباح منصور ، ومتخصصي الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات ، ورؤساء القرى ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والعميد إيهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

 

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

وكان قد قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، أمس الأربعاء، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في منطقة النواصر التابعة لمجلس قروى النجوع، وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 13 حالة تعدى بمساحة 385م2  متعدية على أراضي أملاك دولة، ومنها أرض مخصصة لصالح مدرسة إسنا الثانوية الزراعية عبارة عن أسوار وحظائر و"عشش" ومباني عشوائية متنوعة.

 


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الموجة 15 لازالة التعديات

تعديات اراضى الدولة

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