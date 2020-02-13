أول توك توك كابورليه لزفاف العرائس.. فكرة تغير حياة "حسام" .. فيديو

تقرير _ محمد قاسم

بدأ حياته سائقا لتوك توك يعمل عليه لتوصيل زبائنه بالأجرة بعدما أصبح "التوك توك" الوسيلة الأكثر شيوعا فى نقل المواطنين خاصة فى المناطق العشوائية فكر "حسام" بعد مدة أن يكون له مشروعه الخاص، وقرر أن يشترى توتوك جديد خاص به وينفذ به حلمه وعمل على تغيير ملامح التوك توك التقليدى وحوله لتوك توك كابورليه لزفاف العرائس.

قال "حسام عاطف" لـ"اليوم السابع" حصلت على دبلوم فنى صنايع ولم أتردد لحظة فى السعى للعمل والحصول على مصدر رزق وعملت فى عدة مجالات كان آخرها سائقا للتوك توك ولكننى كنت أريد أن أكون لى مشروع خاص بى وليس كغيرى من سائقى التوك توك فقمت بشراء توك توك جديد وسعيت منذ شرائى له إلى تجديده ومحاولة إضفاء بعض التغييرات عليه ليكون جاذبا للمواطنين عن غيره من التكاتك التى تنتشر بالشوارع حتى جاءتني فكرة أن أكون أول سائق توك توك "كابورليه" واستخدمه فى حفلات الزفاف فقط .