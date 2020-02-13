أسوان تواجه الجلد العقدى وجدرى الضأن لحماية الثروة الحيوانية.. صور

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملة للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام طوال شهر فبراير الجارى لحماية الثروة الحيوانية حيث وجهت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مناشدة لجميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية " ضرورة الاستجابة لحملة التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، حيث أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية توفير جميع التحصينات والمستلزمات.

وتتواصل أعمال حملة التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ونجوع مراكز المحافظة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن، مع تكثيف الجهود لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.

كما تقوم قيادات مديرية الطب البيطرى بأسوان بمتابعة سير العمل فى الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى ومرض جدرى الأغنام، والتى بدأت فى الأول من شهر فبراير الجارى وتستمر لمدة شهر كامل فى جميع قرى المحافظة، طبقا لخطة التحصين المعلنة بالوحدات والإدارات البيطرية فى كافة مراكز ومدن محافظة أسوان.

من جهتها أكدت الدكتورة عبير الشامى مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بأسوان لـ" اليوم السابع"، أنه منذ بداية إطلاق الحملة القومية الأولى من الأول من شهر فبراير الجارى للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدرى الأغنام لعام 2020، تقوم لجان الطب البيطرى بتحصين الثروة الحيوانية فى جميع الإدارات البيطرية الستة التابعة لمحافظة أسوان يومياً ماعدا يوم الجمعة.

وأشارت مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بأسوان إلى أنهم يستهدفون تحصين جميع الحيوانات من الأبقار والأغنام والماعز، وأن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام بدأت اعتبارا من بداية شهر فبراير الجارى فى جميع الإدارات البيطرية وأن سعر الجرعة للأبقار 10 جنيهات والأغنام 5.75 جنيهات، موضحة أنه مرض فيروسى ينتقل عن طريق البعوض يسبب إرتفاع فى درجات الحرارة ويقل استهلاك الطعام ويسبب خسائر اقتصادية.

فى نفس السياق يقول "محمد تقادم" من الأهالى ضرورة تكليف لجان بيطرية لتحصين الحيوانات على الطرق السريعة وخاصة الطرق بين المحافظات لضمان تحصين الثروة الحيوانية بالكامل بأسوان خطورة هذه الأمراض على إنتاجية الثروة الحيوانية لدى المربين والمزارعين.

وطالب "على عبادى" من الأهالى، بضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية لأن هذه الحملات مكلفة وتحتاج إلى معاونة لضمان تنفيذها على الوجه الأكمل ووصول خدماتها لكافة أحواش وحظائر الثروة الحيوانية خاصة فى المناطق البعيدة والنائية وفى المناطق الجبلية بأطراف محافظة أسوان.

يطالب " حامد أبو الحسن" بضرورة السيطرة على أسواق اللحوم الحية الأسبوعية بأنحاء مراكز محافظة أسوان بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة، للحفاظ على الثروة الحيوانية بمحافظة أسوان وحماية صغار المربين وأصحاب المشروعات الصغيرة، واقترح بعمل حصر للحيوانات النافقة أسباب نفوقها.