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أسهم البنوك ترفع بورصة البحرين هامشياً بمستهل تعاملات جلسة الخميس

الخميس، 13 فبراير 2020 11:07 ص
أسهم البنوك ترفع بورصة البحرين هامشياً بمستهل تعاملات جلسة الخميس بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحاً 0.60 نقطة ليصل إلى مستوى 1662.33 نقطة، مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.8 مليون سهم بقيمة 700.2 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.78% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.28% بضغوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 5.41%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.02% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.83%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.31%.
 
وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن تحقيق صافى أرباح بلغت 4 ملايين دينار بحرينى للربع الأخير من عام 2019 مقابل 5 ملايين دينار بحرينى لنفس الفترة من عام 2018 بنسبة نمو 20% عائد على السهم 1.8 فلس مقابل عائد 2.3 فلس للربع نفسه من عام 201، وارتفع صافى الربح العائد للمساهمين بنسبة 14% وبلغ 21.1 مليون دينار بحرينى مقارنة مع 18.5 مليون دينار بحرينى في عام 2018، كذلك ارتفع العائد على السهم بشكل ملحوظ للعام 2019 ليصل إلى 9.8 فلس مقابل 8.7 فلس للعام 2018.
 
فيما أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن تحقيق صافى ربح يؤول للمساهمين بقيمة 80.1 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 114.1 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة انخفاض 29.8%، ويعزى ذلك بشكل أساسى إلى ارتفاع المخصصات في شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة، وبلغت قيمة الربح للسهم خلال السنة ما مقداره 2.37 سنتاً، مقارنة بما مقدار 3.22 سنتاً في نفس الفترة من العام السابق.
 

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