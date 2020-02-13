سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 06:45 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أبحاث أولية تظهر أن فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للطفل أثناء الحمل

الخميس، 13 فبراير 2020 05:20 م
أبحاث أولية تظهر أن فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للطفل أثناء الحمل الحمل
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك بعض الأخبار الجيدة حول فيروس كورونا الجديد، حيث تشير الأبحاث الأولية إلى أنه لا يمكن نقل الفيروس من امرأة حامل مصابة إلى الجنين، ووفقاً للموقع الطبي الأمريكى “HealthDayNews”، أكد الباحثون أن الدراسة كانت صغيرة فقط، حيث أجريت على تسع نساء حوامل.

 

من أجل الدراسة، قام الباحثون بتحليل السجلات الطبية للنساء ، الذين تتراوح أعمارهم بين 26 إلى 40 سنة، وعاشت جميع النساء في ووهان، الصين، بؤرة تفشي فيروس كورونا 19 المعروفة باسم COVID-19 ، والتي أصابت حتى الآن ما يقرب من 45 ألف شخص وقتلت 1111 فى الصين.

وكانت النساء مصابات بالتهاب رئوى، وكان جميعهن في الثلث الثالث من الحمل ، وفقًا لفريق بقيادة Yuanzhen Zhang من مستشفى Zhongnan بجامعة ووهان ، الصين.وتعافت النساء جميعهن من مرضهن وتم إعطاؤهن المضادات الحيوية وعلاج الأكسجين، وستة منهن تلقت العلاج المضاد للفيروسات كذلك.

أما بالنسبة للولادات ، فقد كانت هناك حالتان من ضائقة الجنين (وهي حالة يعاني فيها الطفل من انخفاض مؤقت في مستوى الأكسجين) ، وتشمل تمزق سابق لأوانه في غشاء الجنين ، ولكن جميع حالات الحمل التسع أدت إلى ولادة حية.

والأهم من ذلك ، تم اختبار ستة من الأطفال حديثي الولادة التسعة ولم تظهر أي علامات العدوى مع كورنا فيروس  وأشار الفريق إلى أن الأطفال تم اختبارهم للتأكد من وجود الفيروس عن طريق عينات مسحة الحلق ودم الحبل السري وأخذ عينات من السائل الأمنيوسي، ولم تظهر أي من هذه العينات إيجابية بالنسبة لـ COVID-19..

تم أخذ العينات في غرفة العمليات في وقت الولادة ، للمساعدة في ضمان عدم حدوث تلوث خارجي بالنتائج.

ونُشرت الدراسة في مجلة The Lancet ، وكان الدافع وراء ذلك هو تقرير سابق عن رضيع مولود من أم مصابة بفيروس كورونا، وقد أثبت اختبار هذا الطفل وجود فيروس كورونا خلال 36 ساعة من الولادة.

 

تشير الدراسة الجديدة إلى أن الإصابة في الرحم غير محتملة، ومع ذلك ، أكد الفريق الصيني أن النتائج التي توصلوا إليها تستند إلى عدد صغير من الحالات التي تم جمعها على مدى فترة زمنية قصيرة، وشملت الحالات أيضا النساء اللواتي تأخرن في حملهن وأنجبن بعملية قيصرية.


فيروس كورونا

كورونا

علاج كورونا

الصين

الحمل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة