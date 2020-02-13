أبحاث أولية تظهر أن فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للطفل أثناء الحمل

كتب بيتر إبراهيم

هناك بعض الأخبار الجيدة حول فيروس كورونا الجديد، حيث تشير الأبحاث الأولية إلى أنه لا يمكن نقل الفيروس من امرأة حامل مصابة إلى الجنين، ووفقاً للموقع الطبي الأمريكى “HealthDayNews”، أكد الباحثون أن الدراسة كانت صغيرة فقط، حيث أجريت على تسع نساء حوامل.

من أجل الدراسة، قام الباحثون بتحليل السجلات الطبية للنساء ، الذين تتراوح أعمارهم بين 26 إلى 40 سنة، وعاشت جميع النساء في ووهان، الصين، بؤرة تفشي فيروس كورونا 19 المعروفة باسم COVID-19 ، والتي أصابت حتى الآن ما يقرب من 45 ألف شخص وقتلت 1111 فى الصين.

وكانت النساء مصابات بالتهاب رئوى، وكان جميعهن في الثلث الثالث من الحمل ، وفقًا لفريق بقيادة Yuanzhen Zhang من مستشفى Zhongnan بجامعة ووهان ، الصين.وتعافت النساء جميعهن من مرضهن وتم إعطاؤهن المضادات الحيوية وعلاج الأكسجين، وستة منهن تلقت العلاج المضاد للفيروسات كذلك.

أما بالنسبة للولادات ، فقد كانت هناك حالتان من ضائقة الجنين (وهي حالة يعاني فيها الطفل من انخفاض مؤقت في مستوى الأكسجين) ، وتشمل تمزق سابق لأوانه في غشاء الجنين ، ولكن جميع حالات الحمل التسع أدت إلى ولادة حية.

والأهم من ذلك ، تم اختبار ستة من الأطفال حديثي الولادة التسعة ولم تظهر أي علامات العدوى مع كورنا فيروس وأشار الفريق إلى أن الأطفال تم اختبارهم للتأكد من وجود الفيروس عن طريق عينات مسحة الحلق ودم الحبل السري وأخذ عينات من السائل الأمنيوسي، ولم تظهر أي من هذه العينات إيجابية بالنسبة لـ COVID-19..

تم أخذ العينات في غرفة العمليات في وقت الولادة ، للمساعدة في ضمان عدم حدوث تلوث خارجي بالنتائج.

ونُشرت الدراسة في مجلة The Lancet ، وكان الدافع وراء ذلك هو تقرير سابق عن رضيع مولود من أم مصابة بفيروس كورونا، وقد أثبت اختبار هذا الطفل وجود فيروس كورونا خلال 36 ساعة من الولادة.

تشير الدراسة الجديدة إلى أن الإصابة في الرحم غير محتملة، ومع ذلك ، أكد الفريق الصيني أن النتائج التي توصلوا إليها تستند إلى عدد صغير من الحالات التي تم جمعها على مدى فترة زمنية قصيرة، وشملت الحالات أيضا النساء اللواتي تأخرن في حملهن وأنجبن بعملية قيصرية.