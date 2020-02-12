15 أمسية دعوية أسبوعيا بمديرية الأوقاف بالإسكندرية ضمن الخطة الدعوية

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم مديرية الأوقاف بالإسكندرية أمسيات دينية فى كافة الإدارات بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، وتحت إشراف الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة، على أن تتضمن 15 أمسية أسبوعيا فى كل إدارة خلال شهر جمادى الآخر.

ويستعد الأئمة ودعاة لأوقاف الإسكندرية لاستكمال الخطة الدعوية لشهر جمادى الآخر المستمر حتى يوم 23 فبراير الحالى، ففى يوم 13 فبراير المقبل تنظم أمسية بعنوان "أسس النجاح الأسري".

فيما يبدأ الأسبوع الرابع للخطة الدعوية يوم 16 فبراير بعنوان "علاج التفكك الأسرى ونتائجه على الأبناء"، ثم يليها أسس نجاح الحياة الأسرة وذلك يوم 18 فبراير، ويختتم الأسبوع بأمسية بعنوان "تأثير الطلاق على الأبناء" وذلك يوم 20 فبراير الجارى وتختتم الخطة الدعوية بأمسية دينية بعنوان "الأسرة الصالحة وجزاؤها عند ربها"، وذلك يوم 29 جمادى الأخر الموافق 23 فبراير المقبل.

وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير إدارة الدعوة بالمديرية، إن الخطة الدعوية لشهر جمادى الآخرة تحت عنوان "الأسرة ودورها فى بناء المجتمع وتماسكه وتربية النشء".

وأضاف أن تلتزم كل إدارة بخمسة عشر أمسية أسبوعية فى إحدى عشرة إدارة بمجموع 165 أمسية فى أربعة أسابيع ليكون مجموعة الأمسيات 660 أمسية مع دورية تغيير المساجد على أن تشمل هذه الأمسيات المناطق الحضرية والريفية.

وتابع عبد البصير: "ستتناول الخطة الحديث عن كيفية إعداد الشاب والفتاة ليكونا أزواجا يتحملون أعباء الحياة ومسئولياتها، مع توضيح لأسس اختيار شريك الحياة حتى يصبح الزواج ناجحا".

وأشار إلى أن الخطة تناولت أيضا آداب الخطبة، والاهتمام بالدعوة إلى التيسير وعدم المغالاة فى الأفراح والمهر والتجهيزات تيسيرا على المقبلين على الزواج ومواجهةً للعنوسة التى تنشأ بسبب الظروف الاقتصادية.

وأكد عبد البصير أن الخطة الدعوية ستؤكد على الزواج الصحيح الموثق الذى يضمن الحقوق ويلزم بالواجبات بعيدا عن الزيجات السرية والعرفية والتى تتنافى مع روح الأسرة.

وأضاف أن الخطة تركيز على فن إدارة الحياة الزوجية وآداب المعاشرة بالمعروف، وكيفية إدارة الخلاف الزوجى تفاديا للطلاق وآثاره الضارة على الأسرة والمجتمع، متابعا أن الخطة أوضحت حقوق وواجبات كل من الزوجين، ودعت لمعالجة التفكك الاسرى، لأن نجاح الأسرة يمهد لنجاحات فى شتى شؤم الحياة وفشلها مقدمة لفشل ذريع فى كل جوانبها.