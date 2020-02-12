سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

15 أمسية دعوية أسبوعيا بمديرية الأوقاف بالإسكندرية ضمن الخطة الدعوية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:00 ص
15 أمسية دعوية أسبوعيا بمديرية الأوقاف بالإسكندرية ضمن الخطة الدعوية وزير الأوقاف
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم مديرية الأوقاف بالإسكندرية أمسيات دينية فى كافة الإدارات بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، وتحت إشراف الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة، على أن تتضمن 15 أمسية أسبوعيا فى كل إدارة خلال شهر جمادى الآخر.

ويستعد الأئمة ودعاة لأوقاف الإسكندرية لاستكمال الخطة الدعوية لشهر جمادى الآخر المستمر حتى يوم 23 فبراير الحالى، ففى يوم 13 فبراير المقبل تنظم أمسية بعنوان "أسس النجاح الأسري".

فيما يبدأ الأسبوع الرابع للخطة الدعوية يوم 16 فبراير بعنوان "علاج التفكك الأسرى ونتائجه على الأبناء"، ثم يليها أسس نجاح الحياة الأسرة وذلك يوم 18 فبراير، ويختتم الأسبوع بأمسية بعنوان "تأثير الطلاق على الأبناء" وذلك يوم 20 فبراير الجارى وتختتم الخطة الدعوية بأمسية دينية بعنوان "الأسرة الصالحة وجزاؤها عند ربها"، وذلك يوم 29 جمادى الأخر الموافق 23 فبراير المقبل.

وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير إدارة الدعوة بالمديرية، إن الخطة الدعوية لشهر جمادى الآخرة تحت عنوان "الأسرة ودورها فى بناء المجتمع وتماسكه وتربية النشء".

وأضاف أن تلتزم كل إدارة بخمسة عشر أمسية أسبوعية فى إحدى عشرة إدارة بمجموع 165 أمسية فى أربعة أسابيع ليكون مجموعة الأمسيات 660 أمسية مع دورية تغيير المساجد على أن تشمل هذه الأمسيات المناطق الحضرية والريفية.

وتابع عبد البصير: "ستتناول الخطة الحديث عن كيفية إعداد الشاب والفتاة ليكونا أزواجا يتحملون أعباء الحياة ومسئولياتها، مع توضيح لأسس اختيار شريك الحياة حتى يصبح الزواج ناجحا".

وأشار إلى أن الخطة تناولت أيضا آداب الخطبة، والاهتمام بالدعوة إلى التيسير وعدم المغالاة فى الأفراح والمهر والتجهيزات تيسيرا على المقبلين على الزواج ومواجهةً للعنوسة التى تنشأ بسبب الظروف الاقتصادية.

وأكد عبد البصير أن الخطة الدعوية ستؤكد على الزواج الصحيح الموثق الذى يضمن الحقوق ويلزم بالواجبات بعيدا عن الزيجات السرية والعرفية والتى تتنافى مع روح الأسرة.

وأضاف أن الخطة تركيز على فن إدارة الحياة الزوجية وآداب المعاشرة بالمعروف، وكيفية إدارة الخلاف الزوجى تفاديا للطلاق وآثاره الضارة على الأسرة والمجتمع، متابعا أن الخطة أوضحت حقوق وواجبات كل من الزوجين، ودعت لمعالجة التفكك الاسرى، لأن نجاح الأسرة يمهد لنجاحات فى شتى شؤم الحياة وفشلها مقدمة لفشل ذريع فى كل جوانبها.


الاسكندريه

اخبار المحافظات

اوقاف الاسكندريه

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1068 شخصا

الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1068 شخصا

سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

زاهى حواس يطالب وزارة التعليم بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية فى المدارس

زاهى حواس يطالب وزارة التعليم بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية فى المدارس

الإحصاء: خصوبة المرأة وصلت لأعلى معدل.. وعدد السكان يقفز لـ192 مليون فى 2050

الإحصاء: خصوبة المرأة وصلت لأعلى معدل.. وعدد السكان يقفز لـ192 مليون فى 2050

رئيس هيئة الإسعاف عن رفض نائبه رشوة بـ4 ملايين جنيه: "قائد يحتذى به"

رئيس هيئة الإسعاف عن رفض نائبه رشوة بـ4 ملايين جنيه: "قائد يحتذى به"

مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة