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ولي عهد أبو ظبى يستقبل أمين عام مجلس التعاون

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:07 ص
ولي عهد أبو ظبى يستقبل أمين عام مجلس التعاون الشيخ محمد بن زايد وأمين مجلس التعاون
وكالات

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة، اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، وذلك بمناسبة بدء مهام عمله أمينا عاما لمجلس التعاون.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، تمنى الشيخ محمد بن زايد كل التوفيق والسداد للأمين العام في مهام عمله، بما يعزز من مسيرة مجلس التعاون، ويحقق تطلعات وآمال أبناء دول المجلس، والمضي على طريق الإنجازات والمكاسب التي حققتها مسيرة العمل الخليجي المشترك.

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون المضي في تعزيز مكتسبات وإنجازات العمل الخليجي المشترك، بما يحقق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس، وتنفيذا للأهداف السامية للمجلس التي تمضي لجعله منظومة قوية متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات وتحقيق التحديات، مبينا بأن العمل مستمر بجهود مخلصة لتحقيق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس عبر مزيد من التعاون والترابط والتكامل، وبما يعزز مكانة مجلس التعاون إقليميا ودوليا.   

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، شهدا الاحتفاء بالجنود الإماراتيين المشاركين ضمن قوات التحالف العربى باليمن، الأحد، وقال بن زايد، عبر حسابه الرسمي بتويتر :"شهدت وأخي محمد بن راشد والحكام، الاحتفاء بأبناء الإمارات المشاركين ضمن قوات التحالف العربي باليمن..تحية فخر للصقور المخلصين الذين أدوا الأمانة للوطن واستقرار المنطقة، تضحياتهم ودورهم الوطني والإنساني أوقد شعلة الأمل لأشقائنا في اليمن.. ستبقى الامارات عضيدا للشقيق وجسراً للسلام".


بن زايد

ابوظبى

الامارات

مجلس التعاون

اخبار الامارات

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