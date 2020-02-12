وكيل "رياضة كفر الشيخ" يكرم اللاعب محمد حاتم بطل التايكوندو

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرّم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، البطل " محمد حاتم " لاعب التايكوندو وبطل الجمهورية ابن مركز كفر الشيخ الحائز على الميدالية البرونزية فى البطولة العربية المفتوحة بالفجيرة والميدالية الفضية فى البطولة الدولية التى أقيمت بالفجيرة بدولة الإمارات نهاية يناير المنقضي، كما كرم الكابتن " ايهاب النحاس " المدرب العام للبطل، والذى سافر مرافقاً له طوال رحلة الصعود إلى البطولتين العربية والدولية، وذلك بحضور الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي.

و أشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمستوى اللاعب وضرورة دوام الاهتمام بلياقته البدنية والمحافظة على مستواه الرياضي، بل والإصرار على مزيد من التفوق والمشاركة فى بطولات قادمة، مؤكدًا أن نجاح وتفوق اللاعب بالإضافة إلى موهبته إنما جاء من الادارة الناجحة للمشرف العام على المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى واهتمام مدربه بترقية ومتابعة مستوى اللاعب ورعايته الدائمة.

جدير بالذكر أن؛ البطل " محمد حاتم " أصبح لاعب المنتخب المصرى الذى يضم تسعة من اللاعبات وثمانية من اللاعبين من كل محافظات مصر بعد ان فاز ببطولة الجمهورية فى لعبة التايكوندو التى أُقيمت فى المركز الأوليمبى بالمعادى فى نهاية ديسمبر ٢٠١٩م، وحصوله على الفضية والبرونزية فى البطولتين المتتاليتين العربية والدولية بالفجيرة فى إنجاز غير مسبوق للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، الذى يتم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي.