وأضافت القناة الهندية أن الوفد سيلتقي عددًا من مزارعي الفاكهة في شمال كشمير، قبل الوصول إلى مدينة "سريناجار" التابعة للولاية، حيث من المقرر أن يلتقي الوفد ممثلي وسائل الإعلام وجماعات من المجتمع المدني وسياسيين.

وتابعت القناة أنه من المقرر أن يقوم الجيش الهندي بإطلاع الدبلوماسيين الزائرين على الوضع الأمني ​​في كشمير.

وتُعد هذه هي الدفعة الثانية من الدبلوماسيين الأجانب الذين يزورون كشمير خلال شهر واحد، حيث قام مبعوثو 15 دولة - من بينهم سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الهند كينيث جوستر ودبلوماسيون من فيتنام وكوريا الجنوبية والبرازيل والنيجر ونيجيريا والمغرب وجويانا والأرجنتين والفلبين والنرويج وجزر المالديف وفيجي وتوجو وبنجلاديش وبيرو- بزيارة ولاية "كشمير" يومي 9 و10 يناير الماضي؛ لمتابعة الأوضاع بها.

يُشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران: شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".