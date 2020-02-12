وفاة امرأة مشكوك بإصابتها بفيروس "كورونا" فى مستشفى بإيران

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كشفت مصادر صحفية ايرانية رسمية عن وفاة امرأة (63 عاما) فى أحد مشافى العاصمة طهران كانت تحمل أعراضا تشبه أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وأضافت المصادر - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - أنه عند ظهيرة يوم الاثنين الماضى تلقت الشرطة بلاغا بوفاة امرأة بشكل مثير للشبهة فى أحد مستشفيات طهران، وبدأت الشرطة تحقيقاتها على الفور وأنه بناء على المعلومات الأولية ووفقا لأقوال الفريق الطبى فى المستشفى فإنه يحتمل أن تكون الوفاة بسبب الإصابة بـ"فيروس" كورونا.

وقالت المصادر إنه تم عرض الجثة على الطب الشرعى لمتابعة التحقيقات.

ولم يصدر أى تعليق من وزارة الصحة الإيرانية بشأن التقرير، بينما كان وزير الصحة نفى مؤخرا تسجيل أى إصابة فى البلاد بالفيروس.

على صعيد متصل ، أكدت وزارة الصحة الإيرانية أن الفحوصات التي تم إجراؤها على الطلاب الإيرانيين العائدين من مدينة ووهان الصينية تشير إلى عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" لكنهم سيبقون في الحجر الصحي لأسبوع آخر.

كانت منظمة الصحة العالمية قد طلبت من الدول أن تعتبر فيروس كورونا "العدو رقم واحد للبشرية" وأن تبذل كل ما في وسعها لمكافحة الفيروس الذي سمي مؤخرا كوفيد-19. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف "إذا لم يشأ العالم أن يستيقظ ويعتبر الفيروس العدو رقم واحد للبشرية فأعتقد أننا لن نتعلم من دروسنا .. ما زلنا في استراتيجية الاحتواء ويجب ألا نسمح للفيروس بأن يكون له مجال في الانتقال على الصعيد المحلي".