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هيلارى كلينتون تهاجم ترامب وتصفه بـ"الطاغية".. وتوجه رسالة للأمريكيين

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:45 م
هيلارى كلينتون تهاجم ترامب وتصفه بـ"الطاغية".. وتوجه رسالة للأمريكيين هيلارى كلينتون
كتبت ريهام عبد الله

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هاجمت هيلارى كلينتون، المرشحة الرئاسية السابقة، دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، وقالت إنه يستخدم صلاحياته كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كطاغية، ويلاحق من شهدوا ضده.

وقالت كلينتون في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر :"يستخدم ترامب صلاحيات الرئاسة كطاغية، الآن يكافئ المتواطئين معه، ويطارد الشهود الذين تجرأوا على التحدث ضده، هذا يجب أن يهمنا ويغضبنا جميعًا".

هيلارى كيلنتون
هيلارى كلينتون

 

وكان محام، قد أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقالت اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان كبير خبراء البيت الأبيض في الشأن الأوكراني من منصبه بعدما شهد ضد الرئيس خلال مساءلته.

وقال ديفيد بريسمان محامي فيندمان في بيان إنه تم اصطحابه إلى خارج البيت الأبيض حيث كان يعمل في مجلس الأمن القومي.

وأضاف "لا يوجد أدنى شك لدى أي أمريكي بخصوص سبب إنهاء عمل هذا الرجل... لقد طُلب من فيندمان المغادرة لأنه قال الحقيقة".

وشهد فيندمان، خلال مساءلة ترامب في مجلس النواب في نوفمبر تشرين الثاني، بأن ترامب قدم طلبا غير ملائم إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي في يوليو تموز أصبح محور التحقيق مع الرئيس الجمهوري.

وقال فيندمان أمام لجنة يقودها الديمقراطيون "لم أكن أصدق ما كنت أسمعه" في المكالمة، وطلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيقات بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن وبشأن نظرية مؤامرة تقول إن أوكرانيا، وليس روسيا، كانت وراء التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.


ترامب

هيلارى كلينتون

دونالد ترامب

عزل ترامب

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